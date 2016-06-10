これは標準偏差データに基づいた視覚的に最も便利なトレンド動力指標です。



この指標の値はポイント単位で、指標入力パラメータであるMaxTrendLevel、MiddLeTrendLevel及びFlatLevelレベルと比較されて表示されます。ヒストグラムバーは、比較の結果に応じて4色に着色されます。これらのパラメータの値は、各チャートで個別に設定される必要があります。

指標の入力パラメータは下記の通りです。