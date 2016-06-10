コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ColorStdDev - MetaTrader 5のためのインディケータ

これは標準偏差データに基づいた視覚的に最も便利なトレンド動力指標です。

この指標の値はポイント単位で、指標入力パラメータであるMaxTrendLevel、MiddLeTrendLevel及びFlatLevelレベルと比較されて表示されます。ヒストグラムバーは、比較の結果に応じて4色に着色されます。これらのパラメータの値は、各チャートで個別に設定される必要があります。

指標の入力パラメータは下記の通りです。

//+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ        |
//+-----------------------------------+
input int period = 12;                            // 平滑期間
input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_EMA;            // ヒストグラム平滑法
input ENUM_APPLIED_PRICE  applied_price=PRICE_CLOSE; // 適応価格
input int MaxTrendLevel=100;                      // 最大トレンドレベル
input int MiddLeTrendLevel=40;                    // 中位のトレンドレベル
input int FlatLevel=10;                           // もみ合い相場

ColorStdDev指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/761

JCFBaux JCFBaux

モメンタムのシリーズから成るオシレータ。

JBrainTrend1Stop JBrainTrend1Stop

この指標は決済逆指値ラインを予備価格の時系列平滑を持ったBrainTrend1取引システムのデータによって構築します。

KalmanFilter KalmanFilter

この指標は、トレンドラインの評価を可能にする高速適応ラインを表示します。

J_TPO_Velocity J_TPO_Velocity

色付きヒストグラムとして表示される典型的な正規化されていないオシレータ。