無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ColorStdDev - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 989
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
これは標準偏差データに基づいた視覚的に最も便利なトレンド動力指標です。
この指標の値はポイント単位で、指標入力パラメータであるMaxTrendLevel、MiddLeTrendLevel及びFlatLevelレベルと比較されて表示されます。ヒストグラムバーは、比較の結果に応じて4色に着色されます。これらのパラメータの値は、各チャートで個別に設定される必要があります。
指標の入力パラメータは下記の通りです。
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input int period = 12; // 平滑期間 input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_EMA; // ヒストグラム平滑法 input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; // 適応価格 input int MaxTrendLevel=100; // 最大トレンドレベル input int MiddLeTrendLevel=40; // 中位のトレンドレベル input int FlatLevel=10; // もみ合い相場
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/761
JCFBaux
モメンタムのシリーズから成るオシレータ。JBrainTrend1Stop
この指標は決済逆指値ラインを予備価格の時系列平滑を持ったBrainTrend1取引システムのデータによって構築します。
KalmanFilter
この指標は、トレンドラインの評価を可能にする高速適応ラインを表示します。J_TPO_Velocity
色付きヒストグラムとして表示される典型的な正規化されていないオシレータ。