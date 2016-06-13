Trendindikator basierend auf Daten der Standard-Abweichung mit zweckmäßiger visueller Darstellung.



Die Werte dieses Indikators werden in Punkten angezeigt und mit MaxTrendLevel, MiddLeTrendLevel und FlatLevel, die als Indikator-Eingabeparameter erfasst werden, verglichen. Histogramm-Balken können in vier Farben - je nach der Vergleichsergebnissen - eingefärbt werden. Die Werte dieser Parameter müssen separat für jeden Chart festgelegt werden.

Indikator Eingabeparameter: