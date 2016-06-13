CodeBaseKategorien
Indikatoren

ColorStdDev - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
1032
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Trendindikator basierend auf Daten der Standard-Abweichung mit zweckmäßiger visueller Darstellung.

Die Werte dieses Indikators werden in Punkten angezeigt und mit MaxTrendLevel, MiddLeTrendLevel und FlatLevel, die als Indikator-Eingabeparameter erfasst werden, verglichen. Histogramm-Balken können in vier Farben - je nach der Vergleichsergebnissen - eingefärbt werden. Die Werte dieser Parameter müssen separat für jeden Chart festgelegt werden.

Indikator Eingabeparameter:

//+-----------------------------------+
//| INDIKATOR INPUT PARAMETERS        |
//+-----------------------------------+
input int period = 12;                            // Glättungsperiode
input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_EMA;            // Histogramm Glättungsmethode
input ENUM_APPLIED_PRICE  applied_price=PRICE_CLOSE; // Verwendeter Preis
input int MaxTrendLevel=100;                      // maximale Trendlevel
input int MiddLeTrendLevel=40;                    // Mittlerer Trendlevel
input int FlatLevel=10;                           // Level für Seitwärtsbewegung

ColorStdDev indicator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/761

