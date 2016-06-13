und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ColorStdDev - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1032
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Trendindikator basierend auf Daten der Standard-Abweichung mit zweckmäßiger visueller Darstellung.
Die Werte dieses Indikators werden in Punkten angezeigt und mit MaxTrendLevel, MiddLeTrendLevel und FlatLevel, die als Indikator-Eingabeparameter erfasst werden, verglichen. Histogramm-Balken können in vier Farben - je nach der Vergleichsergebnissen - eingefärbt werden. Die Werte dieser Parameter müssen separat für jeden Chart festgelegt werden.
Indikator Eingabeparameter:
//+-----------------------------------+ //| INDIKATOR INPUT PARAMETERS | //+-----------------------------------+ input int period = 12; // Glättungsperiode input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_EMA; // Histogramm Glättungsmethode input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; // Verwendeter Preis input int MaxTrendLevel=100; // maximale Trendlevel input int MiddLeTrendLevel=40; // Mittlerer Trendlevel input int FlatLevel=10; // Level für Seitwärtsbewegung
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/761
Ein aus Momentumreihen bestehender Oszillator.JBrainTrend1Stop
Indikator der Stoplosslinien gemäß dem BrainTrend1 Handelssystem mit vorheriger Glättung der Preiszeitreihe abbildet.
Der Indikator zeigt eine schnelle adaptive Linie, die eine Untersuchung der Trendlinie erlaubt.J_TPO_Velocity
Typischer nicht normalisierter Oszillator, der als Farbhistogrammd dargestellt wird.