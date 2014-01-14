Es el indicador de fuerza de tendencia que resulta visualmente más adecuado, comparado con los que se basan en los datos del indicador Desviación Estándard.



Los valores de este indicador se muestran en puntos y se compraran con los niveles MaxTrendLevel, MiddLeTrendLevel y FlatLevel que son parámetros de entrada del indicador. La barras del histograma se dibujan en cuatro colores en función de los resultados de la comparación. Los valores de estos parámetros deben establecerse por separado para cada gráfico.

Parámetros de entrada del indicador: