ColorStdDev - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1269
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Es el indicador de fuerza de tendencia que resulta visualmente más adecuado, comparado con los que se basan en los datos del indicador Desviación Estándard.
Los valores de este indicador se muestran en puntos y se compraran con los niveles MaxTrendLevel, MiddLeTrendLevel y FlatLevel que son parámetros de entrada del indicador. La barras del histograma se dibujan en cuatro colores en función de los resultados de la comparación. Los valores de estos parámetros deben establecerse por separado para cada gráfico.
Parámetros de entrada del indicador:
//+--------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+--------------------------------------+ input int period = 12; // Periodo de suavizado input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_EMA; // Método de suavizado del histograma input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; // Precio aplicado input int MaxTrendLevel=100; // Nivel de tendencia máxima input int MiddLeTrendLevel=40; // Nivel de tendencia mínima input int FlatLevel=10; // Nivel plano
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/761
