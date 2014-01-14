CodeBaseSecciones
ColorStdDev - indicador para MetaTrader 5

colorstddev.mq5 (7.04 KB) ver
Es el indicador de fuerza de tendencia que resulta visualmente más adecuado, comparado con los que se basan en los datos del indicador Desviación Estándard.

Los valores de este indicador se muestran en puntos y se compraran con los niveles MaxTrendLevel, MiddLeTrendLevel y FlatLevel que son parámetros de entrada del indicador. La barras del histograma se dibujan en cuatro colores en función de los resultados de la comparación. Los valores de estos parámetros deben establecerse por separado para cada gráfico.

Parámetros de entrada del indicador:

//+--------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador  |
//+--------------------------------------+
input int period = 12;                            // Periodo de suavizado
input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_EMA;            // Método de suavizado del histograma
input ENUM_APPLIED_PRICE  applied_price=PRICE_CLOSE; // Precio aplicado
input int MaxTrendLevel=100;                      // Nivel de tendencia máxima
input int MiddLeTrendLevel=40;                    // Nivel de tendencia mínima
input int FlatLevel=10;                           // Nivel plano

Indicador ColorStdDev

