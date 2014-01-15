这是一款最直观方便的趋势力量指标，基于 标准方差 数据。



本指标的数值以点数显示, 并与指标输入参数 MaxTrendLevel, MiddLeTrendLevel 和 FlatLevel 比较。直方条依据比较结果可有四种颜色。这些参数值每个图表必须分别设置。

指标输入参数: