这是一款最直观方便的趋势力量指标，基于 标准方差 数据。
本指标的数值以点数显示, 并与指标输入参数 MaxTrendLevel, MiddLeTrendLevel 和 FlatLevel 比较。直方条依据比较结果可有四种颜色。这些参数值每个图表必须分别设置。
指标输入参数:
//+-----------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+-----------------------------------+ input int period = 12; // 平滑周期 input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_EMA; // 直方图平滑方法 input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; // 适用价格 input int MaxTrendLevel=100; // 最大趋势级别 input int MiddLeTrendLevel=40; // 中等趋势级别 input int FlatLevel=10; // 横盘级别
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/761
