指标

ColorStdDev - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
这是一款最直观方便的趋势力量指标，基于 标准方差 数据。

本指标的数值以点数显示, 并与指标输入参数 MaxTrendLevel, MiddLeTrendLevel 和 FlatLevel 比较。直方条依据比较结果可有四种颜色。这些参数值每个图表必须分别设置。

指标输入参数:

//+-----------------------------------+
//| 指标输入参数                        |
//+-----------------------------------+
input int period = 12;                            // 平滑周期
input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_EMA;            // 直方图平滑方法
input ENUM_APPLIED_PRICE  applied_price=PRICE_CLOSE; // 适用价格
input int MaxTrendLevel=100;                      // 最大趋势级别
input int MiddLeTrendLevel=40;                    // 中等趋势级别
input int FlatLevel=10;                           // 横盘级别

ColorStdDev 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/761

