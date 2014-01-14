Este é o indicado de força de tendência mais conveniente visualmente e é baseado nos dados do Desvio Padrão.



Os valores deste indicador são exibidos em pontos e comparados com os níveis MaxTrendLevel, MiddLeTrendLevel e FlatLevel, que são os parâmetros de entrada do indicador. As barras do histograma podem ser coloridas em 4 cores, dependendo dos resultados comparados. Os valores desses parâmetros devem ser definidos separadamente para cada gráfico.

Parâmetros de entrada do indicador: