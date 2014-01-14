CodeBaseSeções
ColorStdDev - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Este é o indicado de força de tendência mais conveniente visualmente e é baseado nos dados do Desvio Padrão.

Os valores deste indicador são exibidos em pontos e comparados com os níveis MaxTrendLevel, MiddLeTrendLevel e FlatLevel, que são os parâmetros de entrada do indicador. As barras do histograma podem ser coloridas em 4 cores, dependendo dos resultados comparados. Os valores desses parâmetros devem ser definidos separadamente para cada gráfico.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+-----------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do Indicador|
//+-----------------------------------+
input int period = 12;                               // Período de suavização
input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_EMA;             // Método suavizado do histograma
input ENUM_APPLIED_PRICE  applied_price=PRICE_CLOSE; // Preço aplicado
input int MaxTrendLevel=100;                         // Nível da tendência máxima
input int MiddLeTrendLevel=40;                       // Nível da tendência do meio
input int FlatLevel=10;                              // Nível da tendência lateralizada

Indicador ColorStdDev

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/761

