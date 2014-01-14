Participe de nossa página de fãs
ColorStdDev - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2007
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Este é o indicado de força de tendência mais conveniente visualmente e é baseado nos dados do Desvio Padrão.
Os valores deste indicador são exibidos em pontos e comparados com os níveis MaxTrendLevel, MiddLeTrendLevel e FlatLevel, que são os parâmetros de entrada do indicador. As barras do histograma podem ser coloridas em 4 cores, dependendo dos resultados comparados. Os valores desses parâmetros devem ser definidos separadamente para cada gráfico.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+-----------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do Indicador| //+-----------------------------------+ input int period = 12; // Período de suavização input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_EMA; // Método suavizado do histograma input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; // Preço aplicado input int MaxTrendLevel=100; // Nível da tendência máxima input int MiddLeTrendLevel=40; // Nível da tendência do meio input int FlatLevel=10; // Nível da tendência lateralizada
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/761
Este indicador de tendência se baseia nos valores do indicador SpearmanRankCorrelation e na análise de suas linhas de sinal. A cor do histograma determina a direção da tendência, a largura do histograma depende da força da tendência.
Indicador de tendência do famoso sistema de negociação BrainTrend1 com a suavização das séries de preço.