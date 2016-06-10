Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
TrendManager - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
Alejandro Galindo
Visueller Trendindikator, der die Richtung und die Stärke der Preisbewegung zeigt.
Des Indikators Eingabeparameter:
//+-----------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+-----------------------------------+ input uint DVLimit=70; // Grenze in Points input uint Fast_Period=23; // Periodenlänge des schnellen MA input ENUM_APPLIED_PRICE Fast_Price=PRICE_OPEN; // Kalkulationspreis des schnellen MA input ENUM_MA_METHOD Fast_Method=MODE_SMA; // Glättungsverfahren des schnellen MA input uint Slow_Period=84; // Periodenlänge des langsamen EA input ENUM_APPLIED_PRICE Slow_Price=PRICE_OPEN; // Kalkulationspreis des langsamen EA input ENUM_MA_METHOD Slow_Method=MODE_SMA; // Glättungsverfahren des langsamen EA input int Shift=0; // horizontaler Versatz des Indikators in Bars
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/754
