CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

TrendManager - Indikator für den MetaTrader 5

Alejandro Galindo | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1127
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

Alejandro Galindo

Visueller Trendindikator, der die Richtung und die Stärke der Preisbewegung zeigt.

Des Indikators Eingabeparameter:

//+-----------------------------------+
//| Indikator Eingabeparameter        |
//+-----------------------------------+
input uint DVLimit=70;                          // Grenze in Points
input uint Fast_Period=23;                      // Periodenlänge des schnellen MA
input ENUM_APPLIED_PRICE Fast_Price=PRICE_OPEN; // Kalkulationspreis des schnellen MA
input ENUM_MA_METHOD Fast_Method=MODE_SMA;      // Glättungsverfahren des schnellen MA
input uint Slow_Period=84;                      // Periodenlänge des langsamen EA
input ENUM_APPLIED_PRICE Slow_Price=PRICE_OPEN; // Kalkulationspreis des langsamen EA
input ENUM_MA_METHOD Slow_Method=MODE_SMA;      // Glättungsverfahren  des langsamen EA
input int  Shift=0;                             // horizontaler Versatz des Indikators in Bars

TrendManager indicator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/754

ColorXWPR ColorXWPR

Erweiterte Version von Larry Williams' Percent Range.

XR-squared XR-squared

XR-Squared ist ein Indikator, der die lineare Regression zur Bestimmung der Vorhandenseins oder Fehlens eines Trends verwendet wird.

JBrainTrend1 JBrainTrend1

Trend Indikator des bekannten BrainTrend1 Handelssystems mit vorheriger Glättung der Preiszeitreihe.

JBrainTrendSig1 JBrainTrendSig1

Trend Indikator des bekannten BrainTrend1 Handelssystems mit vorheriger Glättung der Preiszeitreihe.