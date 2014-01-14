Participe de nossa página de fãs
TrendManager - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2244
- Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor real:
Alejandro Galindo
Indicador visual de tendência que exibe a direção e a força do movimento de preço atual.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+-----------------------------------+ //|Parâmetros de entrada do indicador | //+-----------------------------------+ input uint DVLimit=70; // Limite em pontos input uint Fast_Period=23; // Período de MA rápido input ENUM_APPLIED_PRICE Fast_Price=PRICE_OPEN; // Tipo do preço de MA rápido input ENUM_MA_METHOD Fast_Method=MODE_SMA; // Método suavizado de MA rápido input uint Slow_Period=84; // Período de MA lento input ENUM_APPLIED_PRICE Slow_Price=PRICE_OPEN; // Tipo do preço de MA lento input ENUM_MA_METHOD Slow_Method=MODE_SMA; // Método suavizado de MA lento input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador em barras
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/754
