TrendManager - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2244
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Alejandro Galindo

Indicador visual de tendência que exibe a direção e a força do movimento de preço atual.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+-----------------------------------+
//|Parâmetros de entrada do indicador |
//+-----------------------------------+
input uint DVLimit=70;                          // Limite em pontos
input uint Fast_Period=23;                      // Período de MA rápido
input ENUM_APPLIED_PRICE Fast_Price=PRICE_OPEN; // Tipo do preço de MA rápido
input ENUM_MA_METHOD Fast_Method=MODE_SMA;      // Método suavizado de MA rápido
input uint Slow_Period=84;                      // Período de MA lento
input ENUM_APPLIED_PRICE Slow_Price=PRICE_OPEN; // Tipo do preço de MA lento
input ENUM_MA_METHOD Slow_Method=MODE_SMA;      // Método suavizado de MA lento
input int  Shift=0;                             // Deslocamento horizontal do indicador em barras

Indicador TrendManager

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/754

