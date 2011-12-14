Смотри, как бесплатно скачать роботов
TrendManager - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 3790
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Alejandro Galindo
Наглядный трендовый индикатор, который указывает направление и силу текущего движения цены.
Входные параметры индикатора:
//+-----------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-----------------------------------+ input uint DVLimit=70; // Лимит в пунктах input uint Fast_Period=23; // Период быстрой MA input ENUM_APPLIED_PRICE Fast_Price=PRICE_OPEN; // Тип цены быстрой MA input ENUM_MA_METHOD Fast_Method=MODE_SMA; // Метод усреднения быстрой MA input uint Slow_Period=84; // Период медленной MA input ENUM_APPLIED_PRICE Slow_Price=PRICE_OPEN; // Тип цены медленной MA input ENUM_MA_METHOD Slow_Method=MODE_SMA; // Метод усреднения медленной MA input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
