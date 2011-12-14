CodeBaseРазделы
Индикаторы

TrendManager - индикатор для MetaTrader 5

Alejandro Galindo
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
3790
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Alejandro Galindo

Наглядный трендовый индикатор, который указывает направление и силу текущего движения цены.

Входные параметры индикатора:

//+-----------------------------------+
//| Входные параметры индикатора      |
//+-----------------------------------+
input uint DVLimit=70;                         // Лимит в пунктах
input uint Fast_Period=23;                     // Период быстрой MA
input ENUM_APPLIED_PRICE Fast_Price=PRICE_OPEN; // Тип цены быстрой MA
input ENUM_MA_METHOD Fast_Method=MODE_SMA;      // Метод усреднения быстрой MA
input uint Slow_Period=84;                     // Период медленной MA
input ENUM_APPLIED_PRICE Slow_Price=PRICE_OPEN; // Тип цены медленной MA
input ENUM_MA_METHOD Slow_Method=MODE_SMA;      // Метод усреднения медленной MA
input int  Shift=0;                            // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Индикатор TrendManager

