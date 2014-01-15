请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
TrendManager - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 1806
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
实际作者:
Alejandro Galindo
可视趋势指标，显示当前价格走势方向和力度。
指标输入参数:
//+-----------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+-----------------------------------+ input uint DVLimit=70; // 点数限制 input uint Fast_Period=23; // 快速 MA 周期 input ENUM_APPLIED_PRICE Fast_Price=PRICE_OPEN; // 快速 MA 适用价格 input ENUM_MA_METHOD Fast_Method=MODE_SMA; // 快速 MA 平滑方法 input uint Slow_Period=84; // 慢速 MA 周期 input ENUM_APPLIED_PRICE Slow_Price=PRICE_OPEN; // 慢速 MA 适用价格 input ENUM_MA_METHOD Slow_Method=MODE_SMA; // 慢速 MA 平滑方法 input int Shift=0; // 指标水平位移柱线数
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/754
Sidus
本指标基于第一版的 Sidus 交易方法。它显示入场点。^X_NonLinearRegression
通过价格图表中加入未来价格的插值形成非线性回归。
FlatTrend2
最简单的信号指标，用于指定趋势力量和方向。JCFBaux
本振荡器组成动量系列。