代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

TrendManager - MetaTrader 5脚本

Alejandro Galindo | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
1806
等级:
(15)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

实际作者:

Alejandro Galindo

可视趋势指标，显示当前价格走势方向和力度。

指标输入参数:

//+-----------------------------------+
//| 指标输入参数                        |
//+-----------------------------------+
input uint DVLimit=70;                         // 点数限制
input uint Fast_Period=23;                     // 快速 MA 周期
input ENUM_APPLIED_PRICE Fast_Price=PRICE_OPEN; // 快速 MA 适用价格
input ENUM_MA_METHOD Fast_Method=MODE_SMA;      // 快速 MA 平滑方法
input uint Slow_Period=84;                     // 慢速 MA 周期
input ENUM_APPLIED_PRICE Slow_Price=PRICE_OPEN; // 慢速 MA 适用价格
input ENUM_MA_METHOD Slow_Method=MODE_SMA;      // 慢速 MA 平滑方法
input int  Shift=0;                            // 指标水平位移柱线数

TrendManager 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/754

Sidus Sidus

本指标基于第一版的 Sidus 交易方法。它显示入场点。

^X_NonLinearRegression ^X_NonLinearRegression

通过价格图表中加入未来价格的插值形成非线性回归。

FlatTrend2 FlatTrend2

最简单的信号指标，用于指定趋势力量和方向。

JCFBaux JCFBaux

本振荡器组成动量系列。