無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
TrendManager - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1165
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Alejandro Galindo
現在の価格の動きの方向と動力を示すビジュアルトレンド指標。
指標の入力パラメータは下記の通りです。
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input uint DVLimit=70; // ポイント単位でのリミット input uint Fast_Period=23; // 高速MA期間 input ENUM_APPLIED_PRICE Fast_Price=PRICE_OPEN; // 高速MA価格タイプ input ENUM_MA_METHOD Fast_Method=MODE_SMA; // 高速MA平滑法 input uint Slow_Period=84; // 低速MA期間 input ENUM_APPLIED_PRICE Slow_Price=PRICE_OPEN; // 低速MA価格タイプ input ENUM_MA_METHOD Slow_Method=MODE_SMA; // 低速MA平滑法 input int Shift=0; // インディケータのバー単位での横方向のシフト
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/754
JBrainTrend1
予備的な価格の時系列平滑を備えた人気高いBrainTrend1取引システムのトレンド指標。JBrainTrendSig1
予備的な価格の時系列平滑を備えた人気高いBrainTrend1取引システムのシグナル指標。