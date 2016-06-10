コードベースセクション
インディケータ

TrendManager - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

Alejandro Galindo

現在の価格の動きの方向と動力を示すビジュアルトレンド指標。

指標の入力パラメータは下記の通りです。

//+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ        |
//+-----------------------------------+
input uint DVLimit=70;                         // ポイント単位でのリミット
input uint Fast_Period=23;                     // 高速MA期間
input ENUM_APPLIED_PRICE Fast_Price=PRICE_OPEN; // 高速MA価格タイプ
input ENUM_MA_METHOD Fast_Method=MODE_SMA;      // 高速MA平滑法
input uint Slow_Period=84;                     // 低速MA期間
input ENUM_APPLIED_PRICE Slow_Price=PRICE_OPEN; // 低速MA価格タイプ
input ENUM_MA_METHOD Slow_Method=MODE_SMA;      // 低速MA平滑法
input int  Shift=0;                            // インディケータのバー単位での横方向のシフト

TrendManager指標

ColorXWPR ColorXWPR

ラリーウィリアムズパーセントレンジの強化版。

XR-二乗 XR-二乗

XR-二乗指標は、市場のトレンドの有無を判定するために線形回帰を使用します。

JBrainTrend1 JBrainTrend1

予備的な価格の時系列平滑を備えた人気高いBrainTrend1取引システムのトレンド指標。

JBrainTrendSig1 JBrainTrendSig1

予備的な価格の時系列平滑を備えた人気高いBrainTrend1取引システムのシグナル指標。