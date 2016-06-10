CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

X2MA_KLx3_Cloud - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
871
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ansehen
x2ma_klx3_cloud.mq5 (13.81 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Keltner Kanal im Stil von DRAW_FILLING und dargestellt als farbiger Hintergrund, das die Erkennbarkeit verbessert.

Des Indikators Eingabe-Parameter:

//+-----------------------------------+
//| Indikator Eingabeparameter        |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA;  // Erste Glättungsverfahren
input int Length1=40;                     // Erste Glättungslänge
input int Phase1=15;                      // Erster Glättungsparameter
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // Zweites Glättungsverfahren
input int Length2=20;                     // Zweite Glättungslänge
input int Phase2=100;                     // Zweiter Glättungsparameter
input int KeltnerPeriod=20;               // Keltner Glättunglänge
input double Ratio = 2.0;                 // Erstes Level Verhältnis
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;     // Kalkulationspreis
input int Shift=0;                        // Horizontaler Versatz des Indikators in Bars
input int PriceShift=0;                   // Vertikaler Versatz in Points

Des Indikators mittlere Linie entsteht aus zweifacher Glättung und eine Möglichkeit für jede Glättung aus einem Dutzend Optionen eine zu wählen:

  1. SMA - einfacher gleitender Durchschnitt;
  2. EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt;
  3. SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt;
  4. LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt;
  5. JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt;
  6. JurX - ultralineare Glättung;
  7. ParMA - parabolische Glättung;
  8. T3 - Tilsons multiple exponentielle Glättung;
  9. VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande;
  10. AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman.

Es sollte angemerkt werden, die Parameter Phase1 und Phase2 haben für die verschiedenen Glättungsalgorithmen ganz unterschiedliche Bedeutung. Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100. Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung, für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es ein langsamerer EMA. In den anderen Algorithmen hat der Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

X2MA_KLx3_Cloud Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/739

X2MA_BBx3_Cloud X2MA_BBx3_Cloud

Bollinger Bänder dargestellt als farbiger Hintergrund.

ZigZag_NK_MTF ZigZag_NK_MTF

Ein ZigZag Indikator, der Fraktale höherer Zeitrahmen auf dem aktuellen Chart darstellt.

UltraCCI UltraCCI

Dieser Indikator basiert auf dem CCI (Commodity Channel Index) und der Analyse der Trendrichtung seiner multiplen Signallinien.

Ultra Momentum Ultra Momentum

Dieser Indikator basiert auf dem Momentum und der Analyse multipler Signallinien.