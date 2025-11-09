Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
FisherTransform_HTF_Signal - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 24
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
FisherTransform_HTF_Signal göstergesi, seçilen çubuktaki FisherTransform göstergesinden trend yönünü veya bir anlaşma sinyalini, trendin veya bir anlaşmanın yönünün renk göstergesiyle grafik bir nesne şeklinde görüntüler ve anlaşma yapmak için sinyaller varsa uyarılar veya sesli sinyaller verir.
Seçilen çubukta trend devam ederse, gösterge, rengi trend yönüne karşılık gelen, sağa işaret eden bir ok şeklinde grafiksel bir nesne ile sinyal verir. Seçilen çubukta bir trend değişikliği varsa, gösterge çapraz olarak yönlendirilmiş bir ok şeklinde bir nesne ile sinyal verir, rengi ve yönü bir anlaşma yapma yönüne karşılık gelir.
Göstergenin tüm giriş parametreleri üç büyük gruba ayrılabilir:
- FisherTransform göstergesinin giriş parametreleri:
//+------------------------------------------------+ //|| Gösterge giriş parametreleri | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Finansal Varlık input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Gösterge hesaplaması için zaman dilimi input uint Length=10; // Gösterge dönemi
- FisherTransform_HTF_Signal göstergesinin, göstergenin görsel gösterimi için gerekli olan giriş parametreleri:
//---- göstergenin görsel ekran ayarları input uint SignalBar=0; // Sinyalin alınacağı bar numarası (0 - geçerli bar) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";// Gösterge işareti adları input color UpSymbol_Color=Teal; // Büyüme sembolünün rengi input color DnSymbol_Color=DarkOrange; // Düşüş sembolünün rengi input color IndName_Color=DarkOrchid; // Gösterge adının rengi input uint Symbols_Size=60; // Sinyal karakter boyutu input uint Font_Size=10; // Gösterge adı yazı tipi boyutu input int X_1=5; // Adı yatay olarak kaydırın input int Y_1=-15; // Adı dikey olarak kaydırın input bool ShowIndName=true; // Gösterge adını görüntüle input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Konum açısı input uint X_=0; // Yatay ofset input uint Y_=20; // Dikey ofset
- Uyarılar veya sesli sinyaller sağlamak için gerekli olan FisherTransform_HTF_Signal göstergesi giriş parametreleri:
//---- uyarı ayarları input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Operasyon göstergesi varyantı input uint AlertCount=0; // Gönderilecek uyarı sayısı
Bir grafikte birkaç FisherTransform_HTF_Signal göstergesinin kullanılması gerekiyorsa, her birinin Symbols_Sirname (gösterge etiketlerinin adları) dize değişkeninin kendi değerine sahip olması gerekir.
Göstergenin istemci terminalinin terminal_data_directory\MQL5\Indicators klasöründe çalışması için, derlenmiş bir FisherTransform.mq5 gösterge dosyasına sahip olmak gerekir.
Şekil 1. Satış sinyali
Şekil 2. Yükseliş trendinin devam sinyali
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/742
A volatility filter based on 3 ATR's: a fast ATR, a middle ATR, and a slow ATRCustom Bollinger Bands
Ortalama alma özellikleri eklenmiş standart Bollinger Bantları göstergesi
Fiyat grafiğinin gelecekteki değerlerinin enterpolasyonu ile doğrusal olmayan regresyon kanalı.IBS
Dahili Çubuk Gücü göstergesi, kapanış fiyatını en düşük fiyattan çıkararak ve elde edilen sayıyı çubuğun en yüksek ve en düşük fiyatı arasındaki farka bölerek her çubuğun "iç gücünü" ölçer.