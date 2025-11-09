FisherTransform_HTF_Signal göstergesi, seçilen çubuktaki FisherTransform göstergesinden trend yönünü veya bir anlaşma sinyalini, trendin veya bir anlaşmanın yönünün renk göstergesiyle grafik bir nesne şeklinde görüntüler ve anlaşma yapmak için sinyaller varsa uyarılar veya sesli sinyaller verir.

Seçilen çubukta trend devam ederse, gösterge, rengi trend yönüne karşılık gelen, sağa işaret eden bir ok şeklinde grafiksel bir nesne ile sinyal verir. Seçilen çubukta bir trend değişikliği varsa, gösterge çapraz olarak yönlendirilmiş bir ok şeklinde bir nesne ile sinyal verir, rengi ve yönü bir anlaşma yapma yönüne karşılık gelir.

Göstergenin tüm giriş parametreleri üç büyük gruba ayrılabilir:

FisherTransform göstergesinin giriş parametreleri:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint Length=10; FisherTransform_HTF_Signal göstergesinin, göstergenin görsel gösterimi için gerekli olan giriş parametreleri:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymbol_Color=Teal; input color DnSymbol_Color=DarkOrange; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Uyarılar veya sesli sinyaller sağlamak için gerekli olan FisherTransform_HTF_Signal göstergesi giriş parametreleri:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

Bir grafikte birkaç FisherTransform_HTF_Signal göstergesinin kullanılması gerekiyorsa, her birinin Symbols_Sirname (gösterge etiketlerinin adları) dize değişkeninin kendi değerine sahip olması gerekir.

Göstergenin istemci terminalinin terminal_data_directory\MQL5\Indicators klasöründe çalışması için, derlenmiş bir FisherTransform.mq5 gösterge dosyasına sahip olmak gerekir.

Şekil 1. Satış sinyali







Şekil 2. Yükseliş trendinin devam sinyali

