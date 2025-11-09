Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Telegram üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

FisherTransform_HTF_Signal - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
24
Derecelendirme:
(19)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

FisherTransform_HTF_Signal göstergesi, seçilen çubuktaki FisherTransform göstergesinden trend yönünü veya bir anlaşma sinyalini, trendin veya bir anlaşmanın yönünün renk göstergesiyle grafik bir nesne şeklinde görüntüler ve anlaşma yapmak için sinyaller varsa uyarılar veya sesli sinyaller verir.

Seçilen çubukta trend devam ederse, gösterge, rengi trend yönüne karşılık gelen, sağa işaret eden bir ok şeklinde grafiksel bir nesne ile sinyal verir. Seçilen çubukta bir trend değişikliği varsa, gösterge çapraz olarak yönlendirilmiş bir ok şeklinde bir nesne ile sinyal verir, rengi ve yönü bir anlaşma yapma yönüne karşılık gelir.

Göstergenin tüm giriş parametreleri üç büyük gruba ayrılabilir:

  1. FisherTransform göstergesinin giriş parametreleri:
    //+------------------------------------------------+ 
//|| Gösterge giriş parametreleri |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                   // Finansal Varlık
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Gösterge hesaplaması için zaman dilimi
input uint Length=10;                      // Gösterge dönemi
  2. FisherTransform_HTF_Signal göstergesinin, göstergenin görsel gösterimi için gerekli olan giriş parametreleri:
    //---- göstergenin görsel ekran ayarları
input uint SignalBar=0;                              // Sinyalin alınacağı bar numarası (0 - geçerli bar)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";// Gösterge işareti adları
input color UpSymbol_Color=Teal;                     // Büyüme sembolünün rengi
input color DnSymbol_Color=DarkOrange;               // Düşüş sembolünün rengi
input color IndName_Color=DarkOrchid;                // Gösterge adının rengi
input uint Symbols_Size=60;                          // Sinyal karakter boyutu
input uint Font_Size=10;                             // Gösterge adı yazı tipi boyutu
input int X_1=5;                                     // Adı yatay olarak kaydırın
input int Y_1=-15;                                   // Adı dikey olarak kaydırın
input bool ShowIndName=true;                         // Gösterge adını görüntüle
input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Konum açısı
input uint X_=0;                                     // Yatay ofset
input uint Y_=20;                                    // Dikey ofset
  3. Uyarılar veya sesli sinyaller sağlamak için gerekli olan FisherTransform_HTF_Signal göstergesi giriş parametreleri:
    //---- uyarı ayarları
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Operasyon göstergesi varyantı
input uint AlertCount=0;                     // Gönderilecek uyarı sayısı

Bir grafikte birkaç FisherTransform_HTF_Signal göstergesinin kullanılması gerekiyorsa, her birinin Symbols_Sirname (gösterge etiketlerinin adları) dize değişkeninin kendi değerine sahip olması gerekir.

Göstergenin istemci terminalinin terminal_data_directory\MQL5\Indicators klasöründe çalışması için, derlenmiş bir FisherTransform.mq5 gösterge dosyasına sahip olmak gerekir.

Şekil 1 FisherTransform_HTF_Signal Gösterge Satış Sinyali

Şekil 1. Satış sinyali

Şekil 2. Gösterge FisherTransform_HTF_Signal Yükseliş trendinin devamı için sinyal

Şekil 2. Yükseliş trendinin devam sinyali

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/742

ATR Cycles ATR Cycles

A volatility filter based on 3 ATR's: a fast ATR, a middle ATR, and a slow ATR

Custom Bollinger Bands Custom Bollinger Bands

Ortalama alma özellikleri eklenmiş standart Bollinger Bantları göstergesi

^X_NonLinearRegression ^X_NonLinearRegression

Fiyat grafiğinin gelecekteki değerlerinin enterpolasyonu ile doğrusal olmayan regresyon kanalı.

IBS IBS

Dahili Çubuk Gücü göstergesi, kapanış fiyatını en düşük fiyattan çıkararak ve elde edilen sayıyı çubuğun en yüksek ve en düşük fiyatı arasındaki farka bölerek her çubuğun "iç gücünü" ölçer.