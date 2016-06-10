無料でロボットをダウンロードする方法を見る
X2MA_KLx3_Cloud - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 876
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
DRAW_FILLINGスタイルで作成され色付きの背景として表示されるケルトナーチャンネル。
指標の入力パラメータは下記の通りです。
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA; // 1番目の平滑手法 input int Length1=40; // 1番目の平滑化の深さ input int Phase1=15; // 1番目の平滑パラメータr input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // 2番目の平滑手法 input int Length2=20; // 2番目の平滑化の深さ input int Phase2=100; // 2番目の平滑パラメータ input int KeltnerPeriod=20; // ケルトナー平滑化期間 input double Ratio = 2.0; // 1番目のレベルの比 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // 適応価格 input int Shift=0; // インディケータのバー単位での横方向のシフト input int PriceShift=0; // インディケータのポイント単位での縦方向のシフト
指標の中央線は2つの平均化を使用したユニバーサル平滑化で構築されており、バリアントのダースからそれぞれの平均化を選択する可能性を持ちます。
- SMA - 単純移動平均
- EMA - 指数移動平均
- SMMA - 平滑化された移動平均
- LWMA - 線形加重移動平均
- JJMA - JMA適応平均
- JurX - ウルトラリニア平滑化
- ParMA - パラボリック平滑化
- T3 - Tillsonの複数指数平滑化
- VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化
- AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化
Phase1およびPhase2パラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。
このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/739
