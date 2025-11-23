Gerçek yazar:

alexjou

HighestLowestRange (HLR) göstergesi, X çubukları için maksimum - minimum aralık sınırları içindeki fiyatın göreceli konumunu belirler. Fiyat aralığın altındaysa (yeni düşük), gösterge değeri 0'dır. Fiyat aralığın üstündeyse (yeni yüksek), gösterge değeri 1'dir (veya %100). Fiyat aralığın sınırları arasında tam ortadaysa, gösterge 0,5 veya %50'yi gösterir.

Ticaret Sinyalleri. HLR göstergesi 0,8 seviyesini yukarı doğru geçtiğinde uzun bir pozisyon açılır, gösterge 0,2 çizgisini kırdığında pozisyonun kısa pozisyona dönüşmesi gerçekleşir, yani fiyat üst veya alt% 20 aralığına girerse bir pozisyon açılır. Test sırasında, 40 günlük aralığın arıza sistemine dayalı gösterge için belirtilen parametreleri kullandık.



HLR göstergesi ve uygulaması"HighestLowestRange (HLR) göstergesine dayalı sistem" makalesinde açıklanmıştır.



Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 25.01.2007 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base 'de yayınlanmıştır.

Şekil 1 HLR göstergesi