CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

X2MA_KLx3_Cloud - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
2793
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Канал Келтнера, выполненный в стиле DRAW_FILLING в виде заливки цветным фоном.

Входные параметры индикатора:

//+-----------------------------------+
//| Входные параметры индикатора      |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA;  // Метод первого усреднения
input int Length1=40;                     // Глубина первого сглаживания
input int Phase1=15;                      // Параметр первого усреднения
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // Метод второго усреднения
input int Length2=20;                     // Глубина второго усреднения
input int Phase2=100;                     // Параметр второго сглаживания
input int KeltnerPeriod=20;               // Период усреднения Келтнера
input double Ratio = 2.0;                 // Коэффициент первого уровня
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;     // Ценовая константа
input int Shift=0;                        // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
input int PriceShift=0;                   // Сдвиг индикатора по вертикали в пунктах

В качестве средней линии в индикаторе использован алгоритм с двумя усреднениями и возможностью выбора каждого из 2 усреднений из десятка возможных вариантов:

  1. SMA - простое скользящее среднее;
  2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
  3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
  4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
  5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
  6. JurX - ультралинейное усреднение;
  7. ParMA - параболическое усреднение;
  8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
  9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
  10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase1 и Phase2 для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Индикатор X2MA_KLx3_Cloud

BBSqueeze BBSqueeze

Ненормированный симметричный осциллятор на основе алгоритма линейной регрессии с простейшим индикатором силы тренда.

LinearRegSlope_V1_HTF_Signal LinearRegSlope_V1_HTF_Signal

Индикатор LinearRegSlope_V1_HTF_Signal выводит направление тренда в виде графического объекта с цветной индикацией тренда и подает алерты или звуковые сигналы при смене тренда.

FisherTransform_HTF_Signal FisherTransform_HTF_Signal

Индикатор FisherTransform_HTF_Signal выводит направление тренда в виде графического объекта с цветной индикацией тренда и подает алерты или звуковые сигналы при смене тренда.

^X_NonLinearRegression ^X_NonLinearRegression

Канал нелинейной регрессии с интерполяцией будущих значений ценового графика.