Канал Келтнера, выполненный в стиле DRAW_FILLING в виде заливки цветным фоном.

Входные параметры индикатора:

input Smooth_Method MA_Method1= MODE_SMA ; input int Length1= 40 ; input int Phase1= 15 ; input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; input int Length2= 20 ; input int Phase2= 100 ; input int KeltnerPeriod= 20 ; input double Ratio = 2.0 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

В качестве средней линии в индикаторе использован алгоритм с двумя усреднениями и возможностью выбора каждого из 2 усреднений из десятка возможных вариантов:

SMA - простое скользящее среднее; EMA - экспоненциальное скользящее среднее; SMMA - сглаженное скользящее среднее; LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее; JJMA - адаптивное усреднение JMA; JurX - ультралинейное усреднение; ParMA - параболическое усреднение; T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона; VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;

AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase1 и Phase2 для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".