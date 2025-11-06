Fan sayfamıza katılın
ZigZag_NK_MTF - MetaTrader 5 için gösterge
ZigZag göstergesinin bir çeşidi (MetaTrader 4 terminal gösterge paketine dayalı), hesaplamalarının sonuçlarını mevcut zaman diliminde daha büyük bir zaman diliminden görüntüler.
Gösterge, ZigZag_NK göstergesinin verilerine dayanarak bir zikzak oluşturur.
Göstergenin giriş parametreleri:
//+----------------------------------------------+ //|| Gösterge giriş parametreleri | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Program Dönemi input int ExtDepth=12; input int ExtDeviation=5; input int ExtBackstep=3;
Göstergenin çalışması için, istemci terminalinin MQL5\Indicators klasöründe derlenmiş bir ZigZag_NK.mq5 gösterge dosyası gereklidir.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/737
