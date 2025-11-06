Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

ZigZag_NK_MTF - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
29
Derecelendirme:
(17)
Yayınlandı:
ZigZag göstergesinin bir çeşidi (MetaTrader 4 terminal gösterge paketine dayalı), hesaplamalarının sonuçlarını mevcut zaman diliminde daha büyük bir zaman diliminden görüntüler.

Gösterge, ZigZag_NK göstergesinin verilerine dayanarak bir zikzak oluşturur.

Göstergenin giriş parametreleri:

//+----------------------------------------------+
//|| Gösterge giriş parametreleri |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Program Dönemi
input int ExtDepth=12;
input int ExtDeviation=5;
input int ExtBackstep=3;

Göstergenin çalışması için, istemci terminalinin MQL5\Indicators klasöründe derlenmiş bir ZigZag_NK.mq5 gösterge dosyası gereklidir.

Gösterge ZigZag_NK_MTF

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/737

