ZigZag göstergesinin bir çeşidi (MetaTrader 4 terminal gösterge paketine dayalı), hesaplamalarının sonuçlarını mevcut zaman diliminde daha büyük bir zaman diliminden görüntüler.



Gösterge, ZigZag_NK göstergesinin verilerine dayanarak bir zikzak oluşturur.

Göstergenin giriş parametreleri:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ; input int ExtDepth= 12 ; input int ExtDeviation= 5 ; input int ExtBackstep= 3 ;

Göstergenin çalışması için, istemci terminalinin MQL5\Indicators klasöründe derlenmiş bir ZigZag_NK.mq5 gösterge dosyası gereklidir.