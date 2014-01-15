ZigZag_NK_MTF

请观看如何免费下载自动交易
ZigZag 指标版本 (基于 MetaTrader 4 终端发行时携带的) 在当前时间帧中显示更大时间帧的计算结果。
本指标建立的折线使用 ZigZag_NK 指标数据。
指标输入参数:
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 图表周期 input int ExtDepth=12; input int ExtDeviation=5; input int ExtBackstep=3;
放置 ZigZag_NK.mq5 指标的编译文件于 MQL5\Indicators\。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/737
