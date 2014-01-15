ZigZag_NK_MTF

ZigZag 指标版本 (基于 MetaTrader 4 终端发行时携带的) 在当前时间帧中显示更大时间帧的计算结果。



本指标建立的折线使用 ZigZag_NK 指标数据。

指标输入参数:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ; input int ExtDepth= 12 ; input int ExtDeviation= 5 ; input int ExtBackstep= 3 ;

放置 ZigZag_NK.mq5 指标的编译文件于 MQL5\Indicators\。