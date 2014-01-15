代码库部分
ZigZag_NK_MTF - MetaTrader 5脚本

ZigZag 指标版本 (基于 MetaTrader 4 终端发行时携带的) 在当前时间帧中显示更大时间帧的计算结果。

本指标建立的折线使用 ZigZag_NK 指标数据。

指标输入参数:

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入参数                                   |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 图表周期
input int ExtDepth=12;
input int ExtDeviation=5;
input int ExtBackstep=3;

放置 ZigZag_NK.mq5 指标的编译文件于 MQL5\Indicators\。

ZigZag_NK_MTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/737

