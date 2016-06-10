ZigZag_NK_MTF

Eine Version des ZigZag Indikators (auf Basis des MetaTrader-eigenen Indikators), der Fraktale höherer Zeitrahmen auf dem aktuellen Chart darstellt.



Der Indikator erstellt ZigZags unter Verwendung der Daten des Indikators ZigZag_NK.

Des Indikators Eingabe-Parameter:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ; input int ExtDepth= 12 ; input int ExtDeviation= 5 ; input int ExtBackstep= 3 ;

Die kompilierte Datei des ZigZag_NK.mq5 muss im Verzeichnis MQL5\Indicators liegen.