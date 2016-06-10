CodeBaseKategorien
Indikatoren

ZigZag_NK_MTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Eine Version des ZigZag Indikators (auf Basis des MetaTrader-eigenen Indikators), der Fraktale höherer Zeitrahmen auf dem aktuellen Chart darstellt.

Der Indikator erstellt ZigZags unter Verwendung der Daten des Indikators ZigZag_NK.

Des Indikators Eingabe-Parameter:

//+----------------------------------------------+
//| Indikator Eingabeparameter                   |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Zeitrahmen
input int ExtDepth=12;
input int ExtDeviation=5;
input int ExtBackstep=3;

Die kompilierte Datei des ZigZag_NK.mq5 muss im Verzeichnis MQL5\Indicators liegen.

ZigZag_NK_MTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/737

UtterFractals UtterFractals

Dieser Indikator zeigt die "innere Struktur des Marktes" näher an der Wirklichkeit anders als die "Standard-Fraktale" und alle Arten des ZigZag.

3XMA_Iсhimoku 3XMA_Iсhimoku

Dieser Indikator erinnert an Ichimoku Kinko Hyo durch die Prinzipien der Berechnung und Verwendung.

X2MA_BBx3_Cloud X2MA_BBx3_Cloud

Bollinger Bänder dargestellt als farbiger Hintergrund.

X2MA_KLx3_Cloud X2MA_KLx3_Cloud

Keltner Kanal dargestellt als farbiger Hintergrund.