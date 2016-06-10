und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ZigZag_NK_MTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1087
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Eine Version des ZigZag Indikators (auf Basis des MetaTrader-eigenen Indikators), der Fraktale höherer Zeitrahmen auf dem aktuellen Chart darstellt.
Der Indikator erstellt ZigZags unter Verwendung der Daten des Indikators ZigZag_NK.
Des Indikators Eingabe-Parameter:
//+----------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Zeitrahmen input int ExtDepth=12; input int ExtDeviation=5; input int ExtBackstep=3;
Die kompilierte Datei des ZigZag_NK.mq5 muss im Verzeichnis MQL5\Indicators liegen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/737
