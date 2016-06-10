コードベースセクション
インディケータ

ZigZag_NK_MTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
アップデート済み:
現在の時間枠で、より大きな時間枠の算出結果を表示する（MetaTrader 4の端子指標の配信セットに基づいた）ジグザグ指標バージョン。

この指標はジZigZag_NK 指標データを考慮して構築されます。

指標の入力パラメータは下記の通りです。

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ        |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // チャート期間
input int ExtDepth=12;
input int ExtDeviation=5;
input int ExtBackstep=3;

コンパイルされたZigZag_NK.mq5指標ファイルをMQL5\Indicatorsに配置します。

ZigZag_NK_MTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/737

