記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ZigZag_NK_MTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1295
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
現在の時間枠で、より大きな時間枠の算出結果を表示する（MetaTrader 4の端子指標の配信セットに基づいた）ジグザグ指標バージョン。
この指標はジZigZag_NK 指標データを考慮して構築されます。
指標の入力パラメータは下記の通りです。
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // チャート期間 input int ExtDepth=12; input int ExtDeviation=5; input int ExtBackstep=3;
コンパイルされたZigZag_NK.mq5指標ファイルをMQL5\Indicatorsに配置します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/737
