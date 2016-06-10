ZigZag_NK_MTF

現在の時間枠で、より大きな時間枠の算出結果を表示する（MetaTrader 4の端子指標の配信セットに基づいた）ジグザグ指標バージョン。



この指標はジZigZag_NK 指標データを考慮して構築されます。

指標の入力パラメータは下記の通りです。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ; input int ExtDepth= 12 ; input int ExtDeviation= 5 ; input int ExtBackstep= 3 ;

コンパイルされたZigZag_NK.mq5指標ファイルをMQL5\Indicatorsに配置します。