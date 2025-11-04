Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Facebook üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

UtterFractals - MetaTrader 5 için gösterge

rmm@nm.ru | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Yayınlayan:
Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
22
Derecelendirme:
(16)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Gerçek Yazar:

rmm@nm.ru

Gösterge, piyasanın dalga yapısını dikkate alarak işlem yapan tüccarlar için ve yalnızca piyasa yapısına dayalı (göstergeler olmadan) ticaret sistemleri oluşturmak için yararlı olabilir. Gösterge fikri ve "iç piyasa yapısı" terimi ilk olarak Michael (Ptero) tarafından ortaya atılmıştır.

Üst ekstremumlar maksimum çubuklarla, alt ekstremumlar minimum çubuklarla belirlenir ve ekstremin belirlendiği çubuğun her iki tarafında yalnızca bir çubuk dikkate alınır. Ekstremum belirleme mantığı, gösterge kodunun ExistUp ve ExistDn işlevlerinde tanımlanmıştır. Ekstremum belirlenirken, bulunan ekstremin alaka düzeyi belirlenir, geçersiz ekstremumlar görüntülenmez.

UtterFractals

UtterFractals

Terminalde büyük bir geçmiş varsa, terminalin aşırı yüklenmesini önlemek için, QuantityOfBars parametresini kullanarak gösterge tarafından görüntülenen geçmiş derinliğini sınırlamak gerekir.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 24.02.2011 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base 'de yayınlanmıştır.

UtterFractals göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/736

EQUILIBRIUM-2011 EQUILIBRIUM-2011

Risk sınırlamalı çoklu para birimi "gridder" (2011 Otomatik Ticaret Şampiyonası'nda sunulan ve güncellenen sürüm).

UltraXMA UltraXMA

Bu gösterge, ortalama alma süresinin aritmetik ilerlemesi ile benzer hareketli ortalamalardan oluşan bir yelpazeden gelen trendin integral değerine dayanır.

Babi Ngepet Babi Ngepet

Uzman danışman babi ngepet için kodumu paylaşıyorum

Forex için Olasılık Teorisi Uzman Danışmanı Forex için Olasılık Teorisi Uzman Danışmanı

Olasılık Teorisi Danışmanı