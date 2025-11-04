Fan sayfamıza katılın
UtterFractals - MetaTrader 5 için gösterge
Nikolay Kositsin
Gösterge, piyasanın dalga yapısını dikkate alarak işlem yapan tüccarlar için ve yalnızca piyasa yapısına dayalı (göstergeler olmadan) ticaret sistemleri oluşturmak için yararlı olabilir. Gösterge fikri ve "iç piyasa yapısı" terimi ilk olarak Michael (Ptero) tarafından ortaya atılmıştır.
Üst ekstremumlar maksimum çubuklarla, alt ekstremumlar minimum çubuklarla belirlenir ve ekstremin belirlendiği çubuğun her iki tarafında yalnızca bir çubuk dikkate alınır. Ekstremum belirleme mantığı, gösterge kodunun ExistUp ve ExistDn işlevlerinde tanımlanmıştır. Ekstremum belirlenirken, bulunan ekstremin alaka düzeyi belirlenir, geçersiz ekstremumlar görüntülenmez.
Terminalde büyük bir geçmiş varsa, terminalin aşırı yüklenmesini önlemek için, QuantityOfBars parametresini kullanarak gösterge tarafından görüntülenen geçmiş derinliğini sınırlamak gerekir.
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 24.02.2011 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base 'de yayınlanmıştır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/736
