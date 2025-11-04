Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Twitter üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

UltraXMA - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
26
Derecelendirme:
(15)
Yayınlandı:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) görüntüle
ultraxma.mq5 (11.39 KB) görüntüle
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Bu gösterge, ortalama süresinin aritmetik ilerlemesi ile benzer hareketli ortalamalardan oluşan bir yelpazeden gelen eğilimin integral değerine dayanmaktadır.

Ortalama hesaplama algoritması aşağıdaki gibidir. İlk veri olarak göstergenin giriş parametrelerine sahibiz:

  • StartLength - ilk satırın minimum başlangıç değeri;
  • Step - periyot değişim adımı;
  • StepsTotal - dönem değişikliklerinin sayısı.

Satır kümesinden periyodun herhangi bir değeri aritmetik ilerleme formülü ile hesaplanır:

XMAPeriod(Number) = StartLength + Number*Step,

burada Sayı değişkeninin değeri sıfırdan AdımToplam'a kadar değişir. Elde edilen dönem değerleri değişkenler dizisine eklenir ve XMA ortalama fanının bir dizi değerini elde etmek için göstergenin her işaretinde kullanılır. Bu diziye dayanarak, ortalamaların her biri için mevcut eğilimin yönleri hesaplanır ve tüm hareketli ortalama fan değerleri dizisi için pozitif ve negatif eğilimlerin miktarları belirlenir. Trendlerin son pozitif ve negatif sayılarının ortalaması alınır ve DRAW_FILLING stili kullanılarak görüntülenen renkli bir bulut oluşturan gösterge çizgileri olarak kullanılır.

Bu göstergedeki trendin yönü bulutun rengine göre belirlenir ve trendin gücü genişliğine göre belirlenir. Maksimum gösterge aralığının yüzdesi olarak ayarlanan aşırı alım (UpLevel) ve aşırı satım (DnLevel) seviyelerini kullanabilirsiniz.

Göstergedeki ortalama algoritmaları on olası varyant kullanılarak değiştirilebilir:

  1. SMA - basit hareketli ortalama;
  2. EMA - üstel hareketli ortalama;
  3. SMMA - yumuşatılmış hareketli ortalama;
  4. LWMA - doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama;
  5. JJMA - JMA uyarlanabilir ortalama;
  6. JurX - ultra doğrusal ortalama;
  7. ParMA - parabolik ortalama;
  8. T3 - Tillson çoklu üstel düzleştirme;
  9. VIDYA - Tushar Chande algoritması kullanılarak ortalama alma;
  10. AMA - Perry Kaufman algoritması kullanılarak ortalama alma.

Farklı ortalama alma algoritmaları için Faz parametrelerinin oldukça farklı anlamlara sahip olduğu gerçeğine dikkat edilmelidir. JMA için, -100 ila +100 arasında değişen harici değişken Faz'dır. T3 için daha iyi algılama için 100 ile çarpılan ortalama faktörüdür, VIDYA için CMO osilatörünün periyodudur ve AMA için yavaş EMA'nın periyodudur. Diğer algoritmalarda bu parametreler ortalamayı etkilemez. AMA için hızlı EMA'nın periyodu sabittir ve varsayılan olarak 2'ye eşittir. AMA için derece faktörü de 2'ye eşittir.

Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include'a kopyalayın), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.

Göstergenin giriş parametreleri:

//+----------------------------------------------+
//|| Gösterge giriş parametreleri |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price=PRICE_CLOSE; // Kullanılmış fiyat
//----
input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA;     // Ortalama alma yöntemi
input int StartLength=3;                    // Ortalama alma dönemini başlat 
input int WPhase=100;                       // Ortalama alma parametresi
//---- 
input uint Step=5;                          // Dönem değişikliği adımı
input uint StepsTotal=10;                   // Dönem değişikliği sayısı
//----
input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // Düzeltme yöntemi
input int SmoothLength=3;                   // Düzeltme derinliği 
input int SmoothPhase=100;                  // Yumuşatma parametresi
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;       // Fiyat sabiti
//---- 
input uint UpLevel=80;                      // Aşırı alım seviyesi
input uint DnLevel=20;                      // Aşırı satım seviyesi
input color UpLevelsColor=Red;              // Aşırı alım seviyesinin rengi
input color DnLevelsColor=Red;              // Aşırı satım seviyesinin rengi
input STYLE Levelstyle=DASH_;               // Levels Style.
input WIDTH  LevelsWidth=Width_1;           // Seviyelerin kalınlığı

UltraXMA göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/730

Trap News MT5 Trap News MT5

Trap Haberleri İçin Senaryo Yüksek Etki

KopierMaschineMT5 KopierMaschineMT5

KopierMaschine, sezgisel bir arayüze sahip tek bir bilgisayarda bulunan herhangi bir yönde farklı MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 hesapları arasındaki işlemlerin yerel bir kopyalayıcısıdır.

EQUILIBRIUM-2011 EQUILIBRIUM-2011

Risk sınırlamalı çoklu para birimi "gridder" (2011 Otomatik Ticaret Şampiyonası'nda sunulan ve güncellenen sürüm).

UtterFractals UtterFractals

Bu gösterge, standart "fraktallar" ve her türlü zig-zagdan farklı olarak, "iç piyasa yapısını" gerçeğe mümkün olduğunca yakın bir şekilde göstermektedir.