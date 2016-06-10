CodeBaseKategorien
Indikatoren

UtterFractals - Indikator für den MetaTrader 5

rmm@nm.ru
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
900
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

rmm@nm.ru

Der Indikator wird Händlern nützen, die den Markt in einer Wellen-Struktur wahrnehmen oder Handelssysteme erstellen, die sich nur auf der Marktstruktur (ohne Indikatoren) stützen. Die Idee dieses Indikators und der Ausdruck "innere Struktur des Marktes" wurde zuerst von Mikhail (Ptero) vorgestellt.

Die oberen Extrema werden über die Hochs, die unteren über die Tiefs ermittelt. Jeweils nur ein Bar wird zur Ermittlung der Extrema für jede Seite verendet. Die Logik der Berechnung der Extrema wird bestimmt durch die Funktionen ExistUp und ExistDn des Indikatorcodes. Die Relevanz der gefundenen Extrema bestimmt sich während der Berechnung, irrelevante Extrema werden nicht angezeigt.

Wenn das Terminal über eine große Anzahl von historischen Bars verfügt, muss die Anzahl der Bars für die Berechnung durch den Parameter QuantityOfBars limitiert werden, um eine zu hohe Belastung zu vermeiden.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 24.02.2011.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/736

