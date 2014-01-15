UtterFractals

实际作者:

rmm@nm.ru

本指标对于分析市场波浪结构的交易者十分有帮助，也可以创建只基于市场结构的交易系统 (无指标)。指标思路和术语 "市场内在结构" 由 Mikhail (Ptero) 首次提出。



上极值是计算柱线的最高点，而下极点是计算柱线最低点。仅考虑柱线每侧的一根柱线来计算极点。极点的计算逻辑在指标代码的 ExistUp 和 ExistDn 函数决定。已发现极点的相关性在极点计算过程中确定，不相关的极点不显示。









若终端包含了大量的历史数据，指标的历史观察深度必须由 QuantityOfBars 参数进行限制，以防止终端的负载过度。

此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 代码基地 mql4.com 24.02.2011。