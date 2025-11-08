Fan sayfamıza katılın
LinearRegSlope_V1_HTF_Signal - MetaTrader 5 için gösterge
Gösterge LinearRegSlope_V1_HTF_Signal, seçilen çubukta LinearRegSlope_V1 göstergesinden trend yönünü veya bir anlaşma için sinyali, trend veya anlaşma yönünün renk göstergesi ile grafiksel bir nesne şeklinde görüntüler ve anlaşma yapmak için sinyaller varsa uyarılar veya sesli sinyaller verir.
Seçilen çubukta trend devam ederse, gösterge, rengi trend yönüne karşılık gelen, tepesi sağda olan üçgen şeklinde bir grafik nesne ile bir sinyal verir. Seçilen çubukta bir trend değişikliği varsa, gösterge, rengi ve yönü bir anlaşmanın yönüne karşılık gelen ok şeklinde bir nesne ile sinyal verir.
Göstergenin tüm girdi parametreleri üç büyük gruba ayrılabilir:
- LinearRegSlope_V1 gösterge giriş parametreleri:
//+------------------------------------------------+ //|| Gösterge giriş parametreleri | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Finansal Varlık input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Gösterge hesaplaması için gösterge zaman dilimi input Smooth_Method SlMethod=MODE_SMA; // Ortalama alma yöntemi input int SlLength=12; // Düzeltme derinliği input int SlPhase=15; // Yumuşatma parametresi input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Fiyat sabiti input uint TriggerShift=1; // Tetik için çubuk kaydırma
- LinearRegSlope_V1_HTF_Signal göstergesinin, göstergenin görsel olarak görüntülenmesi için gerekli olan giriş parametreleri:
//---- göstergenin görsel ekran ayarları input uint SignalBar=0; // Sinyalin alınacağı bar numarası (0 - geçerli bar) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Gösterge etiketleri için ad input color UpSymol_Color=Blue; // Büyüme sembolünün rengi input color DnSymol_Color=HotPink; // Düşüş sembolünün rengi input color IndName_Color=DarkOrchid; // Gösterge adının rengi input uint Symbols_Size=60; // Sinyal karakter boyutu input uint Font_Size=10; // Gösterge adı yazı tipi boyutu input int X_1=5; // Adı yatay olarak kaydırın input int Y_1=-15; // Adı dikey olarak kaydırın input bool ShowIndName=true; // Gösterge adını görüntüle input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Konum açısı input uint X_=0; // Yatay ofset input uint Y_=20; // Dikey ofset
- Uyarılar veya sesli sinyaller sağlamak için gerekli olan LinearRegSlope_V1_HTF_Signal göstergesi giriş parametreleri:
//---- uyarı ayarları input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Operasyon göstergesi varyantı input uint AlertCount=0; // Gönderilecek uyarı sayısı
Bir grafikte birkaç LinearRegSlope_V1_HTF_Signal göstergesinin kullanılması gerekiyorsa, her birinin Symbols_Sirname (gösterge etiketlerinin adları) dize değişkeninin kendi değerine sahip olması gerekir.
Göstergenin çalışması için, derlenmiş gösterge dosyası LinearRegSlope_V1.mq5, istemci terminalinin terminal_data_folder\MQL5\Indicators klasöründe bulunmalıdır.
Göstergeler SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_directory\MQL5\Include klasörüne kopyalayın), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/744
