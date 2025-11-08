Gösterge LinearRegSlope_V1_HTF_Signal, seçilen çubukta LinearRegSlope_V1 göstergesinden trend yönünü veya bir anlaşma için sinyali, trend veya anlaşma yönünün renk göstergesi ile grafiksel bir nesne şeklinde görüntüler ve anlaşma yapmak için sinyaller varsa uyarılar veya sesli sinyaller verir.

Seçilen çubukta trend devam ederse, gösterge, rengi trend yönüne karşılık gelen, tepesi sağda olan üçgen şeklinde bir grafik nesne ile bir sinyal verir. Seçilen çubukta bir trend değişikliği varsa, gösterge, rengi ve yönü bir anlaşmanın yönüne karşılık gelen ok şeklinde bir nesne ile sinyal verir.

Göstergenin tüm girdi parametreleri üç büyük gruba ayrılabilir:

LinearRegSlope_V1 gösterge giriş parametreleri:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input Smooth_Method SlMethod= MODE_SMA ; input int SlLength= 12 ; input int SlPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input uint TriggerShift= 1 ; LinearRegSlope_V1_HTF_Signal göstergesinin, göstergenin görsel olarak görüntülenmesi için gerekli olan giriş parametreleri:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymol_Color=Blue; input color DnSymol_Color=HotPink; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Uyarılar veya sesli sinyaller sağlamak için gerekli olan LinearRegSlope_V1_HTF_Signal göstergesi giriş parametreleri: input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

Bir grafikte birkaç LinearRegSlope_V1_HTF_Signal göstergesinin kullanılması gerekiyorsa, her birinin Symbols_Sirname (gösterge etiketlerinin adları) dize değişkeninin kendi değerine sahip olması gerekir.

Göstergenin çalışması için, derlenmiş gösterge dosyası LinearRegSlope_V1.mq5, istemci terminalinin terminal_data_folder\MQL5\Indicators klasöründe bulunmalıdır.

Göstergeler SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_directory\MQL5\Include klasörüne kopyalayın), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.