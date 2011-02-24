CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

utter_up_dn - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
7167
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Индикатор может быть полезен трейдерам которые торгуют учитывая волновую структуру рынка, а так же для создания без индикаторных систем торговли, основанных только на структуре рынка.

С идеей индикатора, с термином “внутренняя структура рынка” впервые был ознакомлен Михаилом (Ptero).

Верхние экстремумы определяются по максимумам баров, нижние экстремумы по минимумам баров, причем учитывается только по одному бару с каждой стороны от бара на котором определяется экстремум. Логика определения экстремумов определена в функциях ExistUp и ExistDn кода индикатора. В ходе определения экстремумов, определяется актуальность найденного экстремума, недействительные экстремумы не отображаться.


При наличии большой истории в терминале для того, что бы избежать излишней загрузки терминала, необходимо ограничивать глубину просмотра истории индикатором с помощью параметра QuantityOfBars.

Удачной торговли!

Советник "Пробой дня" Советник "Пробой дня"

Советник работает stop ордерами на пробой прошлого дня или временного промежутка.

Leman_Trall Leman_Trall

Трал по индикатору "Система работы внутрь канала" автор Leman

sToken sToken

Скрипт с функциями для решения математических и логических выражений задаваемых строкой.

пробник пробник

советник использует RSI и volumes торгует только в бай