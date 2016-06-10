UtterFractals

実際の著者：

rmm@nm.ru

この指標は、市場の波構造を考慮するトレーダー、ならびに（指標なしの）市場構造のみ基づいて取引システムを作成するトレーダーのために有用でありえます。<指標の概念および「市場内部構造」という用語は最初、ミハイル（Ptero）によって発表されました。



間に上の極値はバーの高値、下のものはバーの安値によって計算されます。極値が算出されたバーの両側では一つのバーのみが考慮されます。極値計算ロジックは指標コードのExistUp及びExistDn関数で決定されます。見つかった極値の関連性は極値計算の過程で決定され、無関係な極値は表示されません。









端末に豊かな歴史が含まれる場合、過度の端末負荷を防止するために、指標による履歴観察深度はQuantityOfBarsパラメータよって制限されなければなりません。

このインディケータは元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2011年2月24日に公開されました。