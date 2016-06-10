コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

UtterFractals - MetaTrader 5のためのインディケータ

rmm@nm.ru | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
931
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

rmm@nm.ru

この指標は、市場の波構造を考慮するトレーダー、ならびに（指標なしの）市場構造のみ基づいて取引システムを作成するトレーダーのために有用でありえます。<指標の概念および「市場内部構造」という用語は最初、ミハイル（Ptero）によって発表されました。

間に上の極値はバーの高値、下のものはバーの安値によって計算されます。極値が算出されたバーの両側では一つのバーのみが考慮されます。極値計算ロジックは指標コードのExistUp及びExistDn関数で決定されます。見つかった極値の関連性は極値計算の過程で決定され、無関係な極値は表示されません。

UtterFractals

UtterFractals

端末に豊かな歴史が含まれる場合、過度の端末負荷を防止するために、指標による履歴観察深度はQuantityOfBarsパラメータよって制限されなければなりません。

このインディケータは元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2011年2月24日に公開されました。

UtterFractals

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/736

3XMA_Iсhimoku 3XMA_Iсhimoku

その作成と使用の原則によって一目均衡表を連想させる指標。

XMA_Ichimoku XMA_Ichimoku

一目均衡表と同じ計算アルゴリズムを持った移動平均。

ZigZag_NK_MTF ZigZag_NK_MTF

現在の時間枠で、より大きな時間枠の算出結果を表示するジグザグ指標バージョン。

X2MA_BBx3_Cloud X2MA_BBx3_Cloud

色付きの背景として表示されるボリンジャーバンド。