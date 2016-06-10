無料でロボットをダウンロードする方法を見る
UtterFractals - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 931
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者：
rmm@nm.ru
この指標は、市場の波構造を考慮するトレーダー、ならびに（指標なしの）市場構造のみ基づいて取引システムを作成するトレーダーのために有用でありえます。<指標の概念および「市場内部構造」という用語は最初、ミハイル（Ptero）によって発表されました。
間に上の極値はバーの高値、下のものはバーの安値によって計算されます。極値が算出されたバーの両側では一つのバーのみが考慮されます。極値計算ロジックは指標コードのExistUp及びExistDn関数で決定されます。見つかった極値の関連性は極値計算の過程で決定され、無関係な極値は表示されません。
端末に豊かな歴史が含まれる場合、過度の端末負荷を防止するために、指標による履歴観察深度はQuantityOfBarsパラメータよって制限されなければなりません。
このインディケータは元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2011年2月24日に公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/736
3XMA_Iсhimoku
その作成と使用の原則によって一目均衡表を連想させる指標。XMA_Ichimoku
一目均衡表と同じ計算アルゴリズムを持った移動平均。
ZigZag_NK_MTF
現在の時間枠で、より大きな時間枠の算出結果を表示するジグザグ指標バージョン。X2MA_BBx3_Cloud
色付きの背景として表示されるボリンジャーバンド。