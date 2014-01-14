Participe de nossa página de fãs
UtterFractals - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
1801
- Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor real:
rmm@nm.ru
Este indicador pode ser útil para traders que consideram que o mercado funciona como uma estrutura de onda, bem como criar sistemas de negociação com base apenas na estrutura do mercado (sem indicadores). A ideia do indicador e o termo "estrutura interna do mercado" foram apresentados pela primeira vez por Mikhail (Ptero).
Os extremos superiores são calculados pelas barras mais altas, enquanto que as inferiores são calculadas pelas barras mais baixas. Apenas uma barra é considerada em cada lado da barra, em que o estremo é calculado. A lógica do cálculo dos extremos é determinada pelas funções ExistUP e ExistDn encontradas no código do indicador. A relevância dos extremos são determinados pelo processo de cálculo dos extremos, os irrelevantes não são exibidos.
No caso do terminal conter um histórico muito grande, o indicador deve ser limitado pelo parâmetro QuantityOfBars para previnir um carregamento excessivo do terminal.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 24.02.2011.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/736
