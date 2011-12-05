CodeBaseРазделы
Индикаторы

UtterFractals - индикатор для MetaTrader 5

Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
3959
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

rmm@nm.ru

Индикатор может быть полезен трейдерам, которые торгуют, учитывая волновую структуру рынка, а также для создания систем торговли, основанных только на структуре рынка (без индикаторов). Идея индикатора и термин "внутренняя структура рынка" впервые были представлены Михаилом (Ptero).

Верхние экстремумы определяются по максимумам баров, нижние экстремумы - по минимумам баров, причем учитывается только по одному бару с каждой стороны от бара, на котором определяется экстремум. Логика определения экстремумов определена в функциях ExistUp и ExistDn кода индикатора. При определении экстремумов определяется актуальность найденного экстремума, недействительные экстремумы не отображаются.

При наличии большой истории в терминале для предотвращения излишней загрузки терминала необходимо ограничивать глубину просмотра истории индикатором с помощью параметра QuantityOfBars.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 24.02.2011.

