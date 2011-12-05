Ставь лайки и следи за новостями
UtterFractals - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 3959
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
rmm@nm.ru
Индикатор может быть полезен трейдерам, которые торгуют, учитывая волновую структуру рынка, а также для создания систем торговли, основанных только на структуре рынка (без индикаторов). Идея индикатора и термин "внутренняя структура рынка" впервые были представлены Михаилом (Ptero).
Верхние экстремумы определяются по максимумам баров, нижние экстремумы - по минимумам баров, причем учитывается только по одному бару с каждой стороны от бара, на котором определяется экстремум. Логика определения экстремумов определена в функциях ExistUp и ExistDn кода индикатора. При определении экстремумов определяется актуальность найденного экстремума, недействительные экстремумы не отображаются.
При наличии большой истории в терминале для предотвращения излишней загрузки терминала необходимо ограничивать глубину просмотра истории индикатором с помощью параметра QuantityOfBars.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 24.02.2011.
