Indikatoren

Waddah Attar Fibo - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1011
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklicher Autor:

Waddah Attar

Der Indikator zeichnet mögliche Unterstützungs- und Widerstandslinien als farbige Punkte unter Verwendung der Fibo-Linien

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 22.12.2008.

WaddahAttarFibo

