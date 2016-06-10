und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Waddah Attar Fibo - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Nikolay Kositsin
- Ansichten:
- 1011
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Wirklicher Autor:
Waddah Attar
Der Indikator zeichnet mögliche Unterstützungs- und Widerstandslinien als farbige Punkte unter Verwendung der Fibo-Linien
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 22.12.2008.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/731
