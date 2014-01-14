Participe de nossa página de fãs
Waddah Attar Fibo - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
Autor real:
Waddah Attar
O indicador exibe as possíveis linhas de suporte e resistência como pontos coloridos utilizando os níveis de Fibonacci.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 22.12.2008.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/731
