CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Waddah Attar Fibo - indicador para MetaTrader 5

Waddah Attar | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2602
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Waddah Attar

O indicador exibe as possíveis linhas de suporte e resistência como pontos coloridos utilizando os níveis de Fibonacci.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 22.12.2008.

WaddahAttarFibo

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/731

iGDR_Fractal_Levels iGDR_Fractal_Levels

iGDR_Fractal_Levels exibe os valores médios dos fractais sobre um determinado período de tempo.

ZigZag_NK_MTF ZigZag_NK_MTF

Versão do indicador ZigZag que exibe os resultados de seus cálculos em um período gráfico maior que o atual em que ele foi plotado.

3XMA_Iсhimoku 3XMA_Iсhimoku

O indicador que lembra o Ichimoku Kinko Hyo pela sua criação e seus princípios de utilização.

HL Cross Signal for WPR HL Cross Signal for WPR

O HLCrossSig para WPR é considerado um indicador de tendência, já que sua intenção é capturar as tendências. No entanto, ele é um indicador bastante complexo e informativo que permite excluir a influência psicológica e emocional da negociação.