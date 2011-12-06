CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Waddah Attar Fibo - индикатор для MetaTrader 5

Waddah Attar | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
3561
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Waddah Attar

Индикатор строит в виде цветных точек линии возможного сопротивления и поддержки с использованием Fibo-уровней.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 22.12.2008.

Индикатор WaddahAttarFibo

3XMA_Iсhimoku 3XMA_Iсhimoku

Индикатор, идеи построения которого во многом напоминают индикатор Ichimoku Kinko Hyo.

XMA_Ichimoku XMA_Ichimoku

Скользящая средняя с алгоритмом расчета, аналогичным расчету средних в индикаторе Ichimoku Kinko Hyo.

ZigZag_NK_MTF ZigZag_NK_MTF

Вариант индикатора ZigZag, отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма.

UltraCCI UltraCCI

В основе этого индикатора лежат показания технического индикатора CCI (Commodity Channel Index) и анализ трендовой направленности множества его сигнальных линий.