Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Waddah Attar Fibo - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 3561
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Waddah Attar
Индикатор строит в виде цветных точек линии возможного сопротивления и поддержки с использованием Fibo-уровней.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 22.12.2008.
3XMA_Iсhimoku
Индикатор, идеи построения которого во многом напоминают индикатор Ichimoku Kinko Hyo.XMA_Ichimoku
Скользящая средняя с алгоритмом расчета, аналогичным расчету средних в индикаторе Ichimoku Kinko Hyo.
ZigZag_NK_MTF
Вариант индикатора ZigZag, отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма.UltraCCI
В основе этого индикатора лежат показания технического индикатора CCI (Commodity Channel Index) и анализ трендовой направленности множества его сигнальных линий.