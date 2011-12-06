Реальный автор:

Waddah Attar

Индикатор строит в виде цветных точек линии возможного сопротивления и поддержки с использованием Fibo-уровней.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 22.12.2008.