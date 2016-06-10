無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Waddah Attar フィボ - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 938
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Waddah Attar
この指標はフィボレベルを使用して、可能な支持線と抵抗線を色付きのドットとして表示します。
このインディケータは元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2008年12月22日に公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/731
