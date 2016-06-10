コードベースセクション
Waddah Attar フィボ - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Waddah Attar

この指標はフィボレベルを使用して、可能な支持線と抵抗線を色付きのドットとして表示します。

このインディケータは元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2008年12月22日に公開されました。

WaddahAttarFibo

UltraXMA UltraXMA

この指標は、平滑化期間の等差数列と同様の移動平均のファンからのトレンドの積分値に基づいています。

iGDR_Fractal_Levels iGDR_Fractal_Levels

iGDR_Fractal_Levelsはフラクタルの時間の一定期間の平均値を示します。

FractalLevels FractalLevels

FractalLevelsはフラクタルに基づいてチャンネルを示します。

XMA一目チャネル XMA一目チャネル

一目均衡表と同じ方法で算出された移動平均によって構築されたエンベロープ。