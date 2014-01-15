请观看如何免费下载自动交易
Waddah Attar Fibo - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 2011
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
实际作者:
Waddah Attar
本指标显示菲波纳契级别作为可能的支撑与阻力线。
此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 代码基地 mql4.com 22.12.2008。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/731
