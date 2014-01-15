iGDR_Fractal_Levels 显示覆盖一段确定周期时间的分形均值。

WPR 的 HLCrossSig 可以考虑作为趋势指标, 因为它的目的是 "抓取"“趋势。然而，这是一个非常复杂和详尽的指标，允许从交易中排除心理和情绪的影响。