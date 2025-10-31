DinapoliTargets_MTF

Hareketli ortalamalar işe yaramaz. Aslında, bazıları yeni başlayanlar için para kaybetmenin en iyi yolunun MA-Fiyat geçişi stratejileri olduğunu savunuyor. Ama işe yaramasını sağlamak mümkün mü?

MovingAverages.mqh Bölüm I Geliştiriciler veya karlı tüccarlar için ücretsiz olarak yönlendirme için renklerle çoklu zaman dilimi sürümü mevcuttur. Koşullar altında teklif. Diğer çoklu zaman dilimi göstergeleri de mevcuttur.