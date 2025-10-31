Fan sayfamıza katılın
DinapoliTargets_MTF - MetaTrader 5 için gösterge
- 24
-
DiNapoliTargets göstergesinden alınan verilere dayalı olarak daha büyük bir zaman diliminin grafiği üzerine inşa edilmiş bir DiNapoli seviyeleri tablosu.
Göstergenin çalışması için, istemci terminalinin terminal_data_terminal_folder\MQL5\Indicators klasöründe DinapoliTargets göstergesinin derlenmiş bir dosyası bulunmalıdır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/716
