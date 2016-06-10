ZigZag_INT

Wirklicher Autor:

Im Allgemeinen arbeitet er so wie der ZigZag Indikator des Terminals (wenn auch schneller), trotzdem gibt es kleinere Unterschiede. Diese Version hat keine überzähligen Puffer. Ihr Fehlen erlaubt eine Optimierung des Codes.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht auf http://dmffx.com.