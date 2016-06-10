und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ZigZag_INT - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Nikolay Kositsin
- Ansichten:
- 1702
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Wirklicher Autor:
Integer
Im Allgemeinen arbeitet er so wie der ZigZag Indikator des Terminals (wenn auch schneller), trotzdem gibt es kleinere Unterschiede. Diese Version hat keine überzähligen Puffer. Ihr Fehlen erlaubt eine Optimierung des Codes.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht auf http://dmffx.com.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/718
