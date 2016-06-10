CodeBaseKategorien
ZigZag_INT - Indikator für den MetaTrader 5

Integer | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1702
Rating:
(24)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklicher Autor:

Integer

Im Allgemeinen arbeitet er so wie der ZigZag Indikator des Terminals (wenn auch schneller), trotzdem gibt es kleinere Unterschiede. Diese Version hat keine überzähligen Puffer. Ihr Fehlen erlaubt eine Optimierung des Codes.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht auf http://dmffx.com.

ZigZag_INT

Past Regression Deviated Past Regression Deviated

Trendkanal-Indikator.

DinapoliTargets_MTF DinapoliTargets_MTF

Ein Raster der DiNapoli-Levels eines höheren Zeitrahmens. Es werden für die Erstellung des Rasters die Daten des DiNapoliTargets Indikators verwendet.

RBVI RBVI

Die Basis des RBVI Forex Indikators ist ein Merkmal des Nachtmarktes, das sich im scharfen Rückgang der Volatilität wegen der Abwesenheit von Handelsaktivitäten zeigt. Der Indikator berücksichtigt Preisbewegungen und die Volatilität (Veränderlichkeit) des Marktes, um sich erfolgreich in den Seitwärtsmärkten zu bewegen. Es wird empfohlen, den RBVI in Expert Advisors zur Nachtzeit zu verwenden.

MA_AC_Stochastic_Signal MA_AC_Stochastic_Signal

Dieser Indikator zeigt die Trendrichtung (gleitender Durchschnitt) und Handelssignale (Stochastik + Accelerator).