ZigZag_INT - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
4358
(24)
Integer

Обыкновенный ZigZag, по своему принципу работы подобен индикатору ZigZag из комплекта пользовательских индикаторов терминала (но более быстрый), изредка немного отличается от индикатора ZigZag. Этот вариант индикатора отличается от авторского оригинала удалением ненужных дополнительных индикаторных буферов, что позволило оптимизировать код.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован на сайте http://dmffx.com.

