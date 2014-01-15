请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ZigZag_INT - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 2804
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
实际作者:
Integer
标准 ZigZag 作为来自客户端的一组定制指标中的 ZigZag (虽然它速度更快), 但有一些细微的差别。此版本指标不包含非必要的附加指标缓存区。剔除它们可对代码优化。
此指标首次以 MQL4 实现，并发表在 http://dmffx.com。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/718
过往回归斜线
通道趋势指标。DinapoliTargets_MTF
该栅格由 DiNapoli 水平构成，并在大时间帧的图表上构建。DiNapoliTargets 指标的数据用在栅格创建过程中。
RBVI
本 RBVI 外汇指标的基础，是由于夜市中交易活跃度降低，从而导致市场波动急剧减少的属性。本指标考虑市场的价格流动和波动 (可变性), 可成功地表示横盘市场。推荐在夜间使用的 EA 中使用它。MA_AC_Stochastic_Signal
此指标显示趋势方向 (均线) 和交易信号 (随机指标 + 加速器)。