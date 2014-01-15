ZigZag_INT

实际作者:

Integer

标准 ZigZag 作为来自客户端的一组定制指标中的 ZigZag (虽然它速度更快), 但有一些细微的差别。此版本指标不包含非必要的附加指标缓存区。剔除它们可对代码优化。

此指标首次以 MQL4 实现，并发表在 http://dmffx.com。