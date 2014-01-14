CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ZigZag_INT - indicador para MetaTrader 5

Integer | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
3323
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Integer

ZigZag padrão que atua como o ZigZag encontrado no conjunto de indicadores personalizados do terminal (embora os seu funcionamento seja mais rápido) com algumas pequenas diferenças. Esta versão do indicador não contém buffers do indicador desnecessários. A sua ausência permitiu otimizar o código.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado em http://dmffx.com.

ZigZag_INT

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/718

AutoDayFibs AutoDayFibs

O indicador desenha linhas Fibonacci automaticamente tomando por base o intervalo dos dias anteriores ou o dia atual.

DinapoliTargets_MTF DinapoliTargets_MTF

Linhas que representam os níveis de DiNapoli utilizando um período de tempo gráfico maior que o atual. Os dados do indicador DiNapoliTargets são utilizados no processo de criação das linhas.

RSI_AC_Stochastic_Signal RSI_AC_Stochastic_Signal

Este indicador exibe a direção da tendência (RSI) e os sinais de negociação (Estocástico + Accelerator).

ChannelZZ ChannelZZ

Canal ZigZag.