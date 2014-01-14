ZigZag_INT

Autor real:

Integer

ZigZag padrão que atua como o ZigZag encontrado no conjunto de indicadores personalizados do terminal (embora os seu funcionamento seja mais rápido) com algumas pequenas diferenças. Esta versão do indicador não contém buffers do indicador desnecessários. A sua ausência permitiu otimizar o código.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado em http://dmffx.com.