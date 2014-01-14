CodeBaseSeções
Indicadores

SVS_Trend - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
1872
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
SVS_Trend.mq5 (18.22 KB) visualização
Autor real:

SVS

Infelizmente, o autor não colocou nenhum comentário em seu trabalho genial. Portanto, não há explicação exaustiva a todos os sinais gerados.

Este indicador possui 10 variantes possíveis de suavizar a linha de sinal:

  1. SMA - média móvel simples;
  2. EMA - média móvel exponencial;
  3. SMMA - média móvel suavizada;
  4. LWMA - média móvel ponderada linear;
  5. JJMA - média adaptativa JMA;
  6. JurX - suavização ultra linear;
  7. ParMA - suavização parabólica;
  8. T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
  9. VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
  10. AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 27.04.2009.

Fig.1 Indicador SVS_Trend

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/715

