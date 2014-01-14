Participe de nossa página de fãs
SVS_Trend - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 1872
Autor real:
SVS
Infelizmente, o autor não colocou nenhum comentário em seu trabalho genial. Portanto, não há explicação exaustiva a todos os sinais gerados.
Este indicador possui 10 variantes possíveis de suavizar a linha de sinal:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultra linear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 27.04.2009.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/715
Indicador de reversão de tendência.RBVI
O indicador RBVI se baseia em um atributo do mercado noturno onde sua volatilidade é diminuída drasticamente devido a ausência de negociações nas bolsas de valores.
NRTR é indicador Nick Rypock Trailing Reverse.IncDeMarkerOnArray
A classe CDeMarkerOnArray é projetada para calcular os valores sobre os buffers do indicador DeMarker.