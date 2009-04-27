Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SVS_Trend_v2 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8157
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Digital Filters без DLL
Универсальный цифровой фильтр, не требующий внешних DLL.TimeCurrentXR
Информационный индикатор показывает доли истекшего времени для каждого ТФ
MAX_STOPS_MULTI a multime with alert trend follower
Very good trend follower - optimal for microtrend M1-M5 with more than 80% profittable tradesСоветник полностью сгенерированный программой GBPUSD M1
Данный советник сгенерирован и оттестирован программой "Stock Strategies Builder 5". Машинная реализация может находить профитные стратегии не хуже человека.