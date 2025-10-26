Gösterge Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal, rengi trend yönünü belirleyen bir dizi grafik nesne biçiminde giriş parametrelerinde tanımlanan Heiken_Ashi_Smoothed göstergesinin son çubuklarının sayısından trend yönlerini görüntüler. Kırmızı renk, düşen bir trendin sinyallerini ve salalow - büyüyen bir trendin sinyallerini karakterize eder.

Göstergenin giriş parametreleri:

Göstergenin hesaplandığı zaman dilimi ve finansal varlığın adı, göstergenin ilgili giriş değişkenleri kullanılarak değiştirilebilir. Symbol_ (finansal varlık) giriş parametresinin değeri boşsa, mevcut grafik aracı bir finansal varlık olarak kullanılacaktır.

Tüm girdi parametreleri iki büyük gruba ayrılabilir:

Heiken_Ashi_Smoothed göstergesinin giriş parametreleri:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input Smooth_Method hMA_Method=MODE_JJMA; input int hLength= 30 ; input int hPhase= 100 ; Göstergenin görsel olarak görüntülenmesi için gerekli olan Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal göstergesinin giriş parametreleri:

input string Symbols_Sirname= "Heiken_Ashi_Label_" ; input uint BarTotal= 4 ; input color UpSymbol_Color=Lime; input color DnSymbol_Color=Red; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 34 ; input uint Font_Size= 15 ; input int Xn= 5 ; input int Yn=- 20 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 30 ;

Bir grafik üzerinde birden fazla Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal göstergesinin kullanılması gerekiyorsa, her birinin Symbols_Sirname (gösterge etiketleri için ad) dize değişkeninin kendi değerine sahip olması gerekir.

Göstergenin çalışması için, istemci terminalinin terminal_data_folder\MQL5\Indicators klasöründe derlenmiş bir Heiken_Ashi_Smoothed gösterge dosyası bulunmalıdır.

Göstergeler SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal\MQL5\Include dizinine kopyalayın), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması"Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.