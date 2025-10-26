Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal - MetaTrader 5 için gösterge

Gösterge Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal, rengi trend yönünü belirleyen bir dizi grafik nesne biçiminde giriş parametrelerinde tanımlanan Heiken_Ashi_Smoothed göstergesinin son çubuklarının sayısından trend yönlerini görüntüler. Kırmızı renk, düşen bir trendin sinyallerini ve salalow - büyüyen bir trendin sinyallerini karakterize eder.

Göstergenin giriş parametreleri:

Göstergenin hesaplandığı zaman dilimi ve finansal varlığın adı, göstergenin ilgili giriş değişkenleri kullanılarak değiştirilebilir. Symbol_ (finansal varlık) giriş parametresinin değeri boşsa, mevcut grafik aracı bir finansal varlık olarak kullanılacaktır.

Tüm girdi parametreleri iki büyük gruba ayrılabilir:

  1. Heiken_Ashi_Smoothed göstergesinin giriş parametreleri:
    //+-----------------------------------+
//|| Gösterge giriş parametreleri |
//+-----------------------------------+
input string Symbol_="";                   // Finansal Varlık
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Gösterge hesaplaması için zaman dilimi
input Smooth_Method hMA_Method=MODE_JJMA;  // Ortalama alma yöntemi
input int hLength=30;                      // Ortalama derinlik 
input int hPhase=100;                      // Ortalama alma parametresi
  2. Göstergenin görsel olarak görüntülenmesi için gerekli olan Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal göstergesinin giriş parametreleri:
    //---- göstergenin görsel ekran ayarları
input string Symbols_Sirname="Heiken_Ashi_Label_";    // Gösterge işareti adları
input uint  BarTotal=4;                               // Görüntülenecek çubuk sayısı
input color UpSymbol_Color=Lime;                      // Büyüme sembolünün rengi
input color DnSymbol_Color=Red;                       // Düşüş sembolünün rengi
input color IndName_Color=DarkOrchid;                 // Gösterge adının rengi
input uint Symbols_Size=34;                           // Sinyal karakter boyutu
input uint Font_Size=15;                              // Gösterge adı yazı tipi boyutu
input int Xn=5;                                      // Adı yatay olarak kaydırın
input int Yn=-20;                                     // Adı dikey olarak kaydırın
input bool ShowIndName=true;                          // Gösterge adını görüntüle
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Konum açısı
input uint X_=0;                                      // Yatay ofset
input uint Y_=30;                                    // Dikey ofset

Bir grafik üzerinde birden fazla Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal göstergesinin kullanılması gerekiyorsa, her birinin Symbols_Sirname (gösterge etiketleri için ad) dize değişkeninin kendi değerine sahip olması gerekir.

Göstergenin çalışması için, istemci terminalinin terminal_data_folder\MQL5\Indicators klasöründe derlenmiş bir Heiken_Ashi_Smoothed gösterge dosyası bulunmalıdır.

Göstergeler SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal\MQL5\Include dizinine kopyalayın), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması"Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.

İndikatör Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/701

