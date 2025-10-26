Fan sayfamıza katılın
Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal - MetaTrader 5 için gösterge
Gösterge Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal, rengi trend yönünü belirleyen bir dizi grafik nesne biçiminde giriş parametrelerinde tanımlanan Heiken_Ashi_Smoothed göstergesinin son çubuklarının sayısından trend yönlerini görüntüler. Kırmızı renk, düşen bir trendin sinyallerini ve salalow - büyüyen bir trendin sinyallerini karakterize eder.
Göstergenin giriş parametreleri:
Göstergenin hesaplandığı zaman dilimi ve finansal varlığın adı, göstergenin ilgili giriş değişkenleri kullanılarak değiştirilebilir. Symbol_ (finansal varlık) giriş parametresinin değeri boşsa, mevcut grafik aracı bir finansal varlık olarak kullanılacaktır.
Tüm girdi parametreleri iki büyük gruba ayrılabilir:
- Heiken_Ashi_Smoothed göstergesinin giriş parametreleri:
//+-----------------------------------+ //|| Gösterge giriş parametreleri | //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // Finansal Varlık input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Gösterge hesaplaması için zaman dilimi input Smooth_Method hMA_Method=MODE_JJMA; // Ortalama alma yöntemi input int hLength=30; // Ortalama derinlik input int hPhase=100; // Ortalama alma parametresi
- Göstergenin görsel olarak görüntülenmesi için gerekli olan Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal göstergesinin giriş parametreleri:
//---- göstergenin görsel ekran ayarları input string Symbols_Sirname="Heiken_Ashi_Label_"; // Gösterge işareti adları input uint BarTotal=4; // Görüntülenecek çubuk sayısı input color UpSymbol_Color=Lime; // Büyüme sembolünün rengi input color DnSymbol_Color=Red; // Düşüş sembolünün rengi input color IndName_Color=DarkOrchid; // Gösterge adının rengi input uint Symbols_Size=34; // Sinyal karakter boyutu input uint Font_Size=15; // Gösterge adı yazı tipi boyutu input int Xn=5; // Adı yatay olarak kaydırın input int Yn=-20; // Adı dikey olarak kaydırın input bool ShowIndName=true; // Gösterge adını görüntüle input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Konum açısı input uint X_=0; // Yatay ofset input uint Y_=30; // Dikey ofset
Bir grafik üzerinde birden fazla Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal göstergesinin kullanılması gerekiyorsa, her birinin Symbols_Sirname (gösterge etiketleri için ad) dize değişkeninin kendi değerine sahip olması gerekir.
Göstergenin çalışması için, istemci terminalinin terminal_data_folder\MQL5\Indicators klasöründe derlenmiş bir Heiken_Ashi_Smoothed gösterge dosyası bulunmalıdır.
Göstergeler SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal\MQL5\Include dizinine kopyalayın), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması"Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.
