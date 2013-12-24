请观看如何免费下载自动交易
Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 3344
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal 按照来自 Heiken_Ashi_Smoothed 的最后柱线的趋势方向显示图形对象序列，色彩也依据趋势方向。使用柱线数量在输入参数中设定。红色显示下降趋势, 而灰绿色信号则表示上升。
指标输入参数:
用于指标计算的金融资产和时间帧，可在适当的输入参数中改变。如果 Symbol_ (金融资产) 输入参数为空, 则以当前图表符号作为金融资产。
所有输入参数可分为两大组:
- Heiken_Ashi_Smoothed 指标输入参数:
//+-----------------------------------+ //| Indicator input parameters | //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // 金融资产 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 指标计算时间帧 input Smooth_Method hMA_Method=MODE_JJMA; // 平滑方法 input int hLength=30; // 平滑深度 input int hPhase=100; // 平滑参数
- Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal 指标输入参数对于指标可视化十分必要:
//---- 指标显示设置 input string Symbols_Sirname="Heiken_Ashi_Label_"; // 指标标签名 input uint BarTotal=4; // 显示柱线数量 input color UpSymbol_Color=Lime; // 增长符号颜色 input color DnSymbol_Color=Red; // 下跌符号颜色 input color IndName_Color=DarkOrchid; // 指标名颜色 input uint Symbols_Size=34; // 信号符号大小 input uint Font_Size=15; // 指标名字体大小 input int Xn=5; // 名称水平位移 input int Yn=-20; // 名称垂直位移 input bool ShowIndName=true; // 指标名显示 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// 边角位置 input uint X_=0; // 水平位移 input uint Y_=30; // 垂直位移
几个 Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal 指标叠加在一个图表中的情况，它们应有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串变量值。
放置 Heiken_Ashi_Smoothed 指标编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。
本指标使用的 SmoothAlgorithms.mqh 类库 (必须被复制到客户端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/701
