Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal 按照来自 Heiken_Ashi_Smoothed 的最后柱线的趋势方向显示图形对象序列，色彩也依据趋势方向。使用柱线数量在输入参数中设定。红色显示下降趋势, 而灰绿色信号则表示上升。

指标输入参数:

用于指标计算的金融资产和时间帧，可在适当的输入参数中改变。如果 Symbol_ (金融资产) 输入参数为空, 则以当前图表符号作为金融资产。

所有输入参数可分为两大组:

  1. Heiken_Ashi_Smoothed 指标输入参数:
    //+-----------------------------------+
//|  Indicator input parameters       |
//+-----------------------------------+
input string Symbol_="";                   // 金融资产
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 指标计算时间帧
input Smooth_Method hMA_Method=MODE_JJMA;  // 平滑方法
input int hLength=30;                      // 平滑深度                    
input int hPhase=100;                      // 平滑参数
  2. Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal 指标输入参数对于指标可视化十分必要:
    //---- 指标显示设置
input string Symbols_Sirname="Heiken_Ashi_Label_";    // 指标标签名
input uint  BarTotal=4;                               // 显示柱线数量
input color UpSymbol_Color=Lime;                      // 增长符号颜色
input color DnSymbol_Color=Red;                       // 下跌符号颜色
input color IndName_Color=DarkOrchid;                 // 指标名颜色
input uint Symbols_Size=34;                           // 信号符号大小
input uint Font_Size=15;                              // 指标名字体大小
input int Xn=5;                                       // 名称水平位移
input int Yn=-20;                                     // 名称垂直位移
input bool ShowIndName=true;                          // 指标名显示
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// 边角位置
input uint X_=0;                                      // 水平位移
input uint Y_=30;                                     // 垂直位移

几个 Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal 指标叠加在一个图表中的情况，它们应有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串变量值。

放置 Heiken_Ashi_Smoothed 指标编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。

本指标使用的 SmoothAlgorithms.mqh 类库 (必须被复制到客户端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/701

