Das Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtungen der letzten Bars des Indikators Heiken_Ashi_Smoothed in Form einer Reihe von Grafikobjekten in der Farbe der Trendrichtung. Die Anzahl der Bars für die Berechnung wird in den Eingabeparameter bestimmt. Rot steht für einen fallender Trend, hellgrün (lime) für einen steigenden.

Des Indikators Eingabe-Parameter:

Der Zeitrahmen und der Namen des zu verwendenden Symbols wird in den Eingabeparameter angegeben. Wenn der Eingabeparameter Symbol_ leer ist, wird das Symbol des aktuellen Charts verwendet.

Alle Eingabeparameter können in zwei große Gruppen unterteilt werden:

Heiken_Ashi_Smoothed Indikator Eingabe-Parameter:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input Smooth_Method hMA_Method=MODE_JJMA; input int hLength= 30 ; input int hPhase= 100 ; Die Eingabeparameter des Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal Indikators für die Visualisierung:

input string Symbols_Sirname= "Heiken_Ashi_Label_" ; input uint BarTotal= 4 ; input color UpSymbol_Color=Lime; input color DnSymbol_Color=Red; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 34 ; input uint Font_Size= 15 ; input int Xn= 5 ; input int Yn=- 20 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 30 ;

Im Fall, dass der Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) doppelt verwendet werden.

Die kompilierte Datei des Heiken_Ashi_Smoothed muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.