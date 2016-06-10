CodeBaseKategorien
Indikatoren

Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Das Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtungen der letzten Bars des Indikators Heiken_Ashi_Smoothed in Form einer Reihe von Grafikobjekten in der Farbe der Trendrichtung. Die Anzahl der Bars für die Berechnung wird in den Eingabeparameter bestimmt. Rot steht für einen fallender Trend, hellgrün (lime) für einen steigenden.

Des Indikators Eingabe-Parameter:

Der Zeitrahmen und der Namen des zu verwendenden Symbols wird in den Eingabeparameter angegeben. Wenn der Eingabeparameter Symbol_ leer ist, wird das Symbol des aktuellen Charts verwendet.

Alle Eingabeparameter können in zwei große Gruppen unterteilt werden:

  1. Heiken_Ashi_Smoothed Indikator Eingabe-Parameter:
    //+-----------------------------------+
//|  Indikator Eingabeparameter       |
//+-----------------------------------+
input string Symbol_="";                   // Handelssymbol
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Zeitrahmen für die Indikatorberechnung
input Smooth_Method hMA_Method=MODE_JJMA;  // Glättungsverfahren
input int hLength=30;                      // Glättungslänge                    
input int hPhase=100;                      // Glättungsparameter
  2. Die Eingabeparameter des Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal Indikators für die Visualisierung:
    //---- Indikator Anzeige-Werte
input string Symbols_Sirname="Heiken_Ashi_Label_"; // Name des Labels des Indikators
input uint  BarTotal=4;                            // Anzahl der angezeigten Bars
input color UpSymbol_Color=Lime;                   // Farbe steigender Werte
input color DnSymbol_Color=Red;                    // Farbe fallender Werte
input color IndName_Color=DarkOrchid;              // Farbe des Indikatornamens
input uint Symbols_Size=34;                        // Symbolgröße
input uint Font_Size=15;                           // Schriftgröße des Indikatornamens
input int Xn=5;                                    // Horizontaler Abstand des Namens
input int Yn=-20;                                  // Vertikaler Abstand des Namens
input bool ShowIndName=true;                       // Name des Indikators zeigen
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Wahl der Ecke
input uint X_=0;                                   // Horizontaler Abstand
input uint Y_=30;                                  // Vertikaler Abstand

Im Fall, dass der Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) doppelt verwendet werden.

Die kompilierte Datei des Heiken_Ashi_Smoothed muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/701

