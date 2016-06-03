Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal

Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_SignalはHeiken_Ashi_Smoothedの最後のバーのトレンド方向をグラフィカルオブジェクトのシーケンスとして表示します。使用されるバーの数は入力パラメータで設定されます。赤は下降トレンドを示し、石灰色は上昇トレンドを示します。

指標の入力パラメータは下記の通りです。

時間枠と指標計算に使用される金融資産の名前は、指標の適切な入力パラメータにより変更することができます。Symbol_ （金融資産）入力パラメータが空の場合、現在のチャート銘柄が金融資産として使われるべきです。

入力パラメータは、2つの大きなグループに分けることができます。

Heiken_Ashi_Smoothed指標の入力パラメータは下記の通りです。

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input Smooth_Method hMA_Method=MODE_JJMA; input int hLength= 30 ; input int hPhase= 100 ; 指標の可視化に必要なHeiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal指標入力パラメータは下記の通りです。

input string Symbols_Sirname= "Heiken_Ashi_Label_" ; input uint BarTotal= 4 ; input color UpSymbol_Color=Lime; input color DnSymbol_Color=Red; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 34 ; input uint Font_Size= 15 ; input int Xn= 5 ; input int Yn=- 20 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 30 ;

１つのチャートで複数のHeiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。

指標のコンパイルされたファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置します。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。