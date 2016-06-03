私たちのファンページに参加してください
Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 1836
Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_SignalはHeiken_Ashi_Smoothedの最後のバーのトレンド方向をグラフィカルオブジェクトのシーケンスとして表示します。使用されるバーの数は入力パラメータで設定されます。赤は下降トレンドを示し、石灰色は上昇トレンドを示します。
指標の入力パラメータは下記の通りです。
時間枠と指標計算に使用される金融資産の名前は、指標の適切な入力パラメータにより変更することができます。Symbol_ （金融資産）入力パラメータが空の場合、現在のチャート銘柄が金融資産として使われるべきです。
入力パラメータは、2つの大きなグループに分けることができます。
- Heiken_Ashi_Smoothed指標の入力パラメータは下記の通りです。
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // 金融資産 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 指標計算のための時間軸 input Smooth_Method hMA_Method=MODE_JJMA; // 平均化手法 input int hLength=30; // 平滑化の深さ input int hPhase=100; // 平滑化パラメータ
- 指標の可視化に必要なHeiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal指標入力パラメータは下記の通りです。
//---- 指標表示の設定 input string Symbols_Sirname="Heiken_Ashi_Label_"; // 指標のラベル名 input uint BarTotal=4; // 表示されたバーの数 input color UpSymbol_Color=Lime; // 上昇銘柄の色 input color DnSymbol_Color=Red; // 下降銘柄の色 input color IndName_Color=DarkOrchid; // 指標名の色 input uint Symbols_Size=34; // シグナル銘柄サイズ input uint Font_Size=15; // 指標名のフォントサイズ input int Xn=5; // 名前の水平シフト input int Yn=-20; // 名前の垂直シフト input bool ShowIndName=true; // 指標名の表示 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 位置のコーナー input uint X_=0; // 水平シフト input uint Y_=30; // 垂直シフト
１つのチャートで複数のHeiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。
指標のコンパイルされたファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置します。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
