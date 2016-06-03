コードベースセクション
Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ

Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_SignalはHeiken_Ashi_Smoothedの最後のバーのトレンド方向をグラフィカルオブジェクトのシーケンスとして表示します。使用されるバーの数は入力パラメータで設定されます。赤は下降トレンドを示し、石灰色は上昇トレンドを示します。

指標の入力パラメータは下記の通りです。

時間枠と指標計算に使用される金融資産の名前は、指標の適切な入力パラメータにより変更することができます。Symbol_ （金融資産）入力パラメータが空の場合、現在のチャート銘柄が金融資産として使われるべきです。

入力パラメータは、2つの大きなグループに分けることができます。

  1. Heiken_Ashi_Smoothed指標の入力パラメータは下記の通りです。
    //+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ                   |
//+-----------------------------------+
input string Symbol_="";                   // 金融資産
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 指標計算のための時間軸
input Smooth_Method hMA_Method=MODE_JJMA;  // 平均化手法
input int hLength=30;                      // 平滑化の深さ                    
input int hPhase=100;                      // 平滑化パラメータ
  2. 指標の可視化に必要なHeiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal指標入力パラメータは下記の通りです。
    //---- 指標表示の設定
input string Symbols_Sirname="Heiken_Ashi_Label_"; // 指標のラベル名
input uint  BarTotal=4;                            // 表示されたバーの数
input color UpSymbol_Color=Lime;                   // 上昇銘柄の色
input color DnSymbol_Color=Red;                    // 下降銘柄の色
input color IndName_Color=DarkOrchid;              // 指標名の色
input uint Symbols_Size=34;                        // シグナル銘柄サイズ
input uint Font_Size=15;                           // 指標名のフォントサイズ
input int Xn=5;                                    // 名前の水平シフト
input int Yn=-20;                                  // 名前の垂直シフト
input bool ShowIndName=true;                       // 指標名の表示
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 位置のコーナー
input uint X_=0;                                   // 水平シフト
input uint Y_=30;                                  // 垂直シフト

１つのチャートで複数のHeiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。

指標のコンパイルされたファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置します。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal

XdinMA XdinMA

異なる周期を持つ2つの他の移動平均の最も簡単な代数的組合せを用いて算出した移動平均。平滑化アルゴリズムは、10の可能なバージョンの中から選択することができます。

WiOver WiOver

この指標は最後のローソク足の重なりの平均パーセント値を示しています。注文方向の選択が可能になるので、価格保合中に指値注文を使用して手動で市場に参入する場合に有用です。<青線 - 推奨されたBUY-LIMIT、赤線 - SELL-LIMIT

3D_Oscillator_HTF_Signal 3D_Oscillator_HTF_Signal

3D_Oscillator_Signalは、トレンドの方向や3D_Oscillatorによって生成された取引実行シグナルを、トレンドを色で表示したテキストメッセージで表示しアラートや音声シグナルを提供します。

Break_Lag_ATR Break_Lag_ATR

ボラティリティブレイクアウトをヒストグラムとし示し、市場参入/エグジット/ポジション反転やポジションのボリューム増加のシグナルとして機能する指標。