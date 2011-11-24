CodeBaseРазделы
Индикаторы

Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal выводит направления тренда с определяемого во входных параметрах количества последних баров индикатора Heiken_Ashi_Smoothed в виде последовательности графических объектов, цвет которых определяет направление тренда. Красный цвет характеризует сигналы падающего тренда, салатовый - растущего.

Входные параметры индикатора:

Таймфрейм и наименование финансового актива, по которым делается расчет индикатора, можно менять, используя для этого соответствующие входные переменные индикатора. Если значение входного параметра Symbol_ (финансовый актив) оказывается пустым, то в качестве финансового актива будет использован текущий инструмент графика.

Все входные параметры можно разбить на две большие группы:

  1. Входные параметры индикатора Heiken_Ashi_Smoothed:
    //+-----------------------------------+
//|  Входные параметры индикатора     |
//+-----------------------------------+
input string Symbol_="";                   // Финансовый актив
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Таймфрейм для расчета индикатора
input Smooth_Method hMA_Method=MODE_JJMA;  // Метод усреднения
input int hLength=30;                      // Глубина усреднения                    
input int hPhase=100;                      // Параметр усреднения
  2. Входные параметры индикатора Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
    //---- настройки визуального отображения индикатора
input string Symbols_Sirname="Heiken_Ashi_Label_";    // Названия меток индикатора
input uint  BarTotal=4;                               // Количество отображаемых баров
input color UpSymbol_Color=Lime;                      // Цвет символа роста
input color DnSymbol_Color=Red;                       // Цвет символа падения
input color IndName_Color=DarkOrchid;                 // Цвет названия индикатора
input uint Symbols_Size=34;                           // Размер символов сигнала
input uint Font_Size=15;                              // Размер шрифта названия индикатора
input int Xn=5;                                       // Смещение названия по горизонтали
input int Yn=-20;                                     // Смещение названия по вертикали
input bool ShowIndName=true;                          // Отображение названия индикатора
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Угол расположения
input uint X_=0;                                      // Смещение по горизонтали
input uint Y_=30;                                     // Смещение по вертикали

Если предполагается использование нескольких индикаторов Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (название для меток индикатора).

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора Heiken_Ashi_Smoothed.

Индикаторы используют классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов"

Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal

