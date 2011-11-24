Ставь лайки и следи за новостями
Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal выводит направления тренда с определяемого во входных параметрах количества последних баров индикатора Heiken_Ashi_Smoothed в виде последовательности графических объектов, цвет которых определяет направление тренда. Красный цвет характеризует сигналы падающего тренда, салатовый - растущего.
Входные параметры индикатора:
Таймфрейм и наименование финансового актива, по которым делается расчет индикатора, можно менять, используя для этого соответствующие входные переменные индикатора. Если значение входного параметра Symbol_ (финансовый актив) оказывается пустым, то в качестве финансового актива будет использован текущий инструмент графика.
Все входные параметры можно разбить на две большие группы:
- Входные параметры индикатора Heiken_Ashi_Smoothed:
//+-----------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // Финансовый актив input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Таймфрейм для расчета индикатора input Smooth_Method hMA_Method=MODE_JJMA; // Метод усреднения input int hLength=30; // Глубина усреднения input int hPhase=100; // Параметр усреднения
- Входные параметры индикатора Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
//---- настройки визуального отображения индикатора input string Symbols_Sirname="Heiken_Ashi_Label_"; // Названия меток индикатора input uint BarTotal=4; // Количество отображаемых баров input color UpSymbol_Color=Lime; // Цвет символа роста input color DnSymbol_Color=Red; // Цвет символа падения input color IndName_Color=DarkOrchid; // Цвет названия индикатора input uint Symbols_Size=34; // Размер символов сигнала input uint Font_Size=15; // Размер шрифта названия индикатора input int Xn=5; // Смещение названия по горизонтали input int Yn=-20; // Смещение названия по вертикали input bool ShowIndName=true; // Отображение названия индикатора input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Угол расположения input uint X_=0; // Смещение по горизонтали input uint Y_=30; // Смещение по вертикали
Если предполагается использование нескольких индикаторов Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (название для меток индикатора).
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора Heiken_Ashi_Smoothed.
Индикаторы используют классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов"
Индикатор строит фракталы с другого, более крупного таймфрейма на текущем графике на основании данных индикатора Fine_Fractals.IncCHVOnArray
Класс CCHOOnArray предназначен для расчета индикатора волатильности Чайкина (Chaikin Volatility, CHV) по индикаторным буферам.
ЗигЗаг, построенный по фракталам с другого, более крупного таймфрейма на основании данных с индикатора VininI_FractalsTrend.IncOBVOnArray
Класс COBVOnArray предназначен для расчета индикатора OBV (On Balance Volume, OBV) по индикаторным буферам.