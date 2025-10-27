Belirtilen dönem için hafifçe desteklenmiş volatilite göstergesi(ATR).



Oluşan çubuğun gövdesi ortalama gerçek aralığı (ATR) aşarsa bir kırılma doğru kabul edilir. ABS (Kapanış-Açılış) mum çubuğu gövde boyutu bir histogram olarak görüntülenir. Histogramın yeşil çubukları volatilitenin kırıldığını gösterir ve bir pozisyonu açmak/kapatmak/tersine çevirmek veya pozisyon hacmini artırmak için sinyal görevi görebilir.