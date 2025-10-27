Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Break_Lag_ATR - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 40
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Belirtilen dönem için hafifçe desteklenmiş volatilite göstergesi(ATR).
Oluşan çubuğun gövdesi ortalama gerçek aralığı (ATR) aşarsa bir kırılma doğru kabul edilir. ABS (Kapanış-Açılış) mum çubuğu gövde boyutu bir histogram olarak görüntülenir. Histogramın yeşil çubukları volatilitenin kırıldığını gösterir ve bir pozisyonu açmak/kapatmak/tersine çevirmek veya pozisyon hacmini artırmak için sinyal görevi görebilir.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/703
CFramaOnArray sınıfı, Fraktal Uyarlanabilir Hareketli Ortalama (FRAMA) göstergesinin değerlerini gösterge tamponlarıyla hesaplamak için tasarlanmıştır.IncOBVOnArray
COBVOnArray sınıfı, gösterge tamponları ile Bakiye Hacmi (OBV) göstergesini hesaplamak için tasarlanmıştır.
Aroon değerleri hesaplamasının farklı yollarının gösterilmesiTick RSI Adaptive
Kene hesaplamalarına dayalı RSI uyarlanabilir göstergesi