Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Facebook üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

Break_Lag_ATR - MetaTrader 5 için gösterge

Anatoli Kazharski | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
40
Derecelendirme:
(23)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Belirtilen dönem için hafifçe desteklenmiş volatilite göstergesi(ATR).

Oluşan çubuğun gövdesi ortalama gerçek aralığı (ATR) aşarsa bir kırılma doğru kabul edilir. ABS (Kapanış-Açılış) mum çubuğu gövde boyutu bir histogram olarak görüntülenir. Histogramın yeşil çubukları volatilitenin kırıldığını gösterir ve bir pozisyonu açmak/kapatmak/tersine çevirmek veya pozisyon hacmini artırmak için sinyal görevi görebilir.

Volatilite göstergesi Break_Lag_ATR

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/703

IncFramaOnArray IncFramaOnArray

CFramaOnArray sınıfı, Fraktal Uyarlanabilir Hareketli Ortalama (FRAMA) göstergesinin değerlerini gösterge tamponlarıyla hesaplamak için tasarlanmıştır.

IncOBVOnArray IncOBVOnArray

COBVOnArray sınıfı, gösterge tamponları ile Bakiye Hacmi (OBV) göstergesini hesaplamak için tasarlanmıştır.

3 way Aroon value calculation 3 way Aroon value calculation

Aroon değerleri hesaplamasının farklı yollarının gösterilmesi

Tick RSI Adaptive Tick RSI Adaptive

Kene hesaplamalarına dayalı RSI uyarlanabilir göstergesi