IncIchimokuOnArray - MetaTrader 5 için kütüphane
CIchimokuOnArray sınıfı, gösterge tamponlarındanIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo) gösterge değerlerini hesaplamak için kullanılır.
Uygulama:
İndikatörün OnInit() fonksiyonunda, Init() metodu parametrelerle birlikte çağrılır:
- int aPeriodTenkan - Tenkan dönemi;
- int aPeriodKijun - Kijun periyodu;
- int aPeriodSenkou - dönem Senkou;
- bool aABShift - SpanA ve SpanB çizgilerini kaydırma ile hesaplar. true ise, SpanA ve SpanB çizgileri hesaplama sırasında kaydırılır, bu durumda gelecekte bulunan bu çizgiler üzerinde veri yoktur. false ise, SpanA ve SpanB çizgileri PlotIndexSetInteger() fonksiyonu tarafından PLOT_SHIFT tanımlayıcısı ile kaydırılmalıdır.
İndikatörün OnCalculate() fonksiyonunda, parametreli Solve() metodu çağrılır:
- const int aRatesTotal - OnCalculate() fonksiyon parametrelerinden rates_total değişkeni;
- const int aPrevCalc - OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden prev_calculated değişkeni;
- double aDataHigh[] - gösterge hesaplaması için Yüksek veri içeren tampon;
- double aDataLow[] - göstergenin hesaplanması için Düşük veriler içeren tampon;
- double & aTenkan[] - Tenkan çizgisinin hesaplanan değerlerini içeren tampon;
- double & aKijun[] - Kijun çizgisinin hesaplanan değerlerini içeren tampon;
- double & aSpanA[] - SpanA çizgisinin hesaplanan değerlerini içeren tampon;
- double & aSpanB[] - SpanB çizgisinin hesaplanan değerlerini içeren tampon.
Ek yöntemler:
- int SpanABShift() - SpanA ve SpanB çizgilerinin kaydırma değerini döndürür;
- int BarsRequiredTK() - Tenkan ve Kijun çizgilerini hesaplamak için gerekli çubuk sayısını döndürür;
- int BarsRequiredAB() - SpanA ve SpanB çizgilerini hesaplamak için gerekli çubuk sayısını döndürür;
- string Name() - gösterge adını içeren dizeyi döndürür;
- string NameT() - Tenkan çizgisinin adını içeren dizeyi döndürür;
- string NameK() - Kijun çizgisinin adını içeren dizeyi döndürür;
- string NameSA() - SpanA satırının adını içeren bir dize döndürür;
- string NameSB() - SpanB çizgisinin adını içeren bir dize döndürür.
Test_IchimokuOnArray.mq5 dosyası, CIchimokuOnArray sınıfını kullanma örneği içeren bir göstergedir. IncIchimokuOnArray dosyası, terminal veri klasörünün MQL5\Include\IncOnArray dizininde bulunmalıdır (IncOnArray klasörü oluşturulmalıdır).
Teknik Gösterge Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku Kinko Hyo) piyasa trendini, destek ve direnç seviyelerini belirlemek ve alım ve satım sinyalleri üretmek için tasarlanmıştır. Gösterge en iyi haftalık ve günlük grafiklerde çalışır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/673
