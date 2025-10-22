Kod TabanıBölümler
LeMan Hedefi - MetaTrader 5 için gösterge

Yayınlayan:
Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
44
Derecelendirme:
(19)
Yayınlandı:
Gerçek Yazar:

LeMan

Gösterge, açılış fiyatından en yüksek ve en düşük fiyatlara olan mesafeyi hesaplar ve sapmaların çeyreklerini gösterir.

  • İlk yeşil çizgi (aşağıdan yukarıya doğru sayma), fiyatın Örnekten vakaların %75'inde (Quartile_3) ne kadar yükseldiğini, ikinci yeşil çizgi - %50 (Quartile_2), üçüncü - %25 (Quartile_1), dördüncü - maksimum sapmayı gösterir.
  • İlk kırmızı çizgi (yukarıdan aşağıya doğru sayarak) Örneklemdeki vakaların %75'inde (Çeyrek_3) fiyatın ne kadar düştüğünü gösterir, ikinci kırmızı çizgi - %50 (Çeyrek_2), üçüncü - %25 (Çeyrek_1), dördüncü - maksimum sapma.

Bu çizgiler, çubuk açılış fiyatından fiyat hareketi hedeflerinin belirlenmesine yardımcı olur. Göstergenin yazarı, göstergeyi günlükten daha az olmayan zaman dilimlerinde kullanmanızı önerir.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 13.01.2011 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.

Şekil 1 Amaç göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/695

