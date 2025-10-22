Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
LeMan Hedefi - MetaTrader 5 için gösterge
- Yayınlayan:
- Nikolay Kositsin
- Görüntülemeler:
- 44
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Gerçek Yazar:
LeMan
Gösterge, açılış fiyatından en yüksek ve en düşük fiyatlara olan mesafeyi hesaplar ve sapmaların çeyreklerini gösterir.
- İlk yeşil çizgi (aşağıdan yukarıya doğru sayma), fiyatın Örnekten vakaların %75'inde (Quartile_3) ne kadar yükseldiğini, ikinci yeşil çizgi - %50 (Quartile_2), üçüncü - %25 (Quartile_1), dördüncü - maksimum sapmayı gösterir.
- İlk kırmızı çizgi (yukarıdan aşağıya doğru sayarak) Örneklemdeki vakaların %75'inde (Çeyrek_3) fiyatın ne kadar düştüğünü gösterir, ikinci kırmızı çizgi - %50 (Çeyrek_2), üçüncü - %25 (Çeyrek_1), dördüncü - maksimum sapma.
Bu çizgiler, çubuk açılış fiyatından fiyat hareketi hedeflerinin belirlenmesine yardımcı olur. Göstergenin yazarı, göstergeyi günlükten daha az olmayan zaman dilimlerinde kullanmanızı önerir.
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 13.01.2011 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/695
CVidyaOnArray sınıfı, dinamik ortalama periyodu (Değişken Endeks Dinamik Ortalama, VIDYA) ile hareketli ortalama değerlerini gösterge tamponuna göre hesaplamak için tasarlanmıştır.WiOver
Gösterge, son mumların ortalama örtüşme yüzdesini gösterir.
iPinBar Pin Bar Finder + birkaç farklı takip göstergesine dayalı Uzman DanışmanBollinger Bands with pre outer band smoothing
Kontrol edilebilir dış bant yumuşatma özelliğine sahip Bollinger Bantları (ön yumuşatma)