La clase CFractalsOnArray está diseñada para calcular los valores de Fractals a partir de los buffers del indicador.

Utilización:

No requiere preparación (initialización).

El método Solve() es llamado en la función OnCalculate(), con los siguientes parámetros:

const int aRatesTotal es la variable rates_total definida en los parámetros de la función OnCalculate();

es la variable rates_total definida en los parámetros de la función OnCalculate(); const int aPrevCalc variable prev_calculated definida en la función OnCalculate();

variable prev_calculated definida en la función OnCalculate(); double aDataHigh[] buffer con los precios High del indicador;

buffer con los precios High del indicador; double aDataLow[] buffer con los precios Low del indicador;

buffer con los precios Low del indicador; double aUpper[] buffer con los fractales superiores.

buffer con los fractales superiores. double aLower[] buffer con los fractales inferiores.

int BarsRequired() devuelve el número mínimo de barras para los cálculos del indicador;

devuelve el número mínimo de barras para los cálculos del indicador; string Name() devuelve una cadena con el nombre del indicador.

Métodos adicionales:

El archivo Test_FractalsOnArray.mq5 es un indicador que muestra como usar la clase CFractalsOnArray. El archivo IncFractalsOnArray debe ser colocado en la carpeta MQL5\Include\IncOnArray de la carpeta de datos del terminal (la carpeta IncOnArray debe crearse de forma manual).

Fractal es uno de los cinco indicadores del sistema de trading de Bill Williams, el cual permite detectar si estamos en un máximo o un mínimo. La definición técnica de un fractal superior es una series de al menos cinco barras consecutivas, con el MAXIMO más alto en el centro, y dos MAXIMOS a cada lado. El conjunto inverso es una serie de al menos cinco barras consecutivas, con el MINIMO más bajo en el centro, y dos MINIMOS más altos a cada lado, que se relaciona con el fractal de venta. Los fractales tienen valores Máximos y Mínimos values y se visualizan en el gráfico con flechas hacia arriba y hacia abajo.