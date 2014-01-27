此 CFractalsOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算分形。

用法:

准备 (初始化) 不需要。

Solve() 方法带有以下参数, 在 OnCalculate() 函数中调用:

const int aRatesTotal 是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;

是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数; const int aPrevCalc 是一个 prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;

是一个 prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数; double aDataHigh[] 指标计算的最高价数据缓存区;

指标计算的最高价数据缓存区; double aDataLow[] 指标计算的最低价数据缓存区;

指标计算的最低价数据缓存区; double aUpper[] 向上分形缓存区.

向上分形缓存区. double aLower[] 向下分形缓存区.

int BarsRequired() 返回指标计算的最小柱线数量;

返回指标计算的最小柱线数量; string Name() 返回指标名称字符串。

附加方法:

此 Test_FractalsOnArray.mq5 文件是一个如何使用 CFractalsOnArray 类的演示。该 IncFractalsOnArray 文件必须放在客户端的数据文件夹的 MQL5\Include\IncOnArray 目录中 (该 IncOnArray 文件夹必须创建)。

一个 分形 是 Bill Williams 交易系统 5 款指标之一, 允许探测底或顶。向上分形的技术定义是至少 5 个连续柱线, 中间最高, 且两边分别有两根稍低柱线。反向集合是至少 5 个连续柱线, 中间最低, 且两边分别有两根稍高柱线。分形有最高和最低值并在图表中以上箭头和下箭头表示。