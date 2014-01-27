请观看如何免费下载自动交易
IncFractalsOnArray - MetaTrader 5程序库
显示:
1412
- 等级:
-
已发布:
已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此 CFractalsOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算分形。
用法:
准备 (初始化) 不需要。
Solve() 方法带有以下参数, 在 OnCalculate() 函数中调用:
- const int aRatesTotal 是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
- const int aPrevCalc 是一个 prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
- double aDataHigh[] 指标计算的最高价数据缓存区;
- double aDataLow[] 指标计算的最低价数据缓存区;
- double aUpper[] 向上分形缓存区.
- double aLower[] 向下分形缓存区.
- int BarsRequired() 返回指标计算的最小柱线数量;
- string Name() 返回指标名称字符串。
此 Test_FractalsOnArray.mq5 文件是一个如何使用 CFractalsOnArray 类的演示。该 IncFractalsOnArray 文件必须放在客户端的数据文件夹的 MQL5\Include\IncOnArray 目录中 (该 IncOnArray 文件夹必须创建)。
一个 分形 是 Bill Williams 交易系统 5 款指标之一, 允许探测底或顶。向上分形的技术定义是至少 5 个连续柱线, 中间最高, 且两边分别有两根稍低柱线。反向集合是至少 5 个连续柱线, 中间最低, 且两边分别有两根稍高柱线。分形有最高和最低值并在图表中以上箭头和下箭头表示。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/659
