IncFractalsOnArray - MetaTrader 5程序库

Dmitry Fedoseev
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此 CFractalsOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算分形

用法:

准备 (初始化) 不需要。

Solve() 方法带有以下参数, 在 OnCalculate() 函数中调用:

  • const int aRatesTotal 是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
  • const int aPrevCalc 是一个 prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
  • double aDataHigh[] 指标计算的最高价数据缓存区;
  • double aDataLow[] 指标计算的最低价数据缓存区;
  • double aUpper[] 向上分形缓存区.
  • double aLower[] 向下分形缓存区.
附加方法:
  • int BarsRequired() 返回指标计算的最小柱线数量;
  • string Name() 返回指标名称字符串。

此 Test_FractalsOnArray.mq5 文件是一个如何使用 CFractalsOnArray 类的演示。该 IncFractalsOnArray 文件必须放在客户端的数据文件夹的 MQL5\Include\IncOnArray 目录中 (该 IncOnArray 文件夹必须创建)。

一个 分形 是 Bill Williams 交易系统 5 款指标之一, 允许探测底或顶。向上分形的技术定义是至少 5 个连续柱线, 中间最高, 且两边分别有两根稍低柱线。反向集合是至少 5 个连续柱线, 中间最低, 且两边分别有两根稍高柱线。分形有最高和最低值并在图表中以上箭头和下箭头表示。

一个使用 CFractalsOnArray 类的例子

